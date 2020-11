Steliana Sima a fost infectată cu coronavirus: „Nu mă simt deloc bine. Tusea mă ucide”

Steliana Sima, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră, a fost infectată cu noul coronavirus de tip SATS-CoV-2. Vestea să solista a fost contagiată cu virusul Covid-19 vine după ce s-a aflat că zeci de artiști ai folclorului românesc s-ar fi infectat în urma filmării unor emisiuni speciale, cel mai probabil dedicate sărbătorilor de iarnă. Printre numele făcute publice se numără Maria Ghinea și Nicu Paleru.

Steliana Sima, testată pozitiv cu virusul Covid-19

Cântăreața a început să prezinte simptome speficice infecției cu malaria respiratorie în urmă cu cinci zile. Starea ei de sănătate nu este deloc bună, iar artista este îngrijorată din cauza acestui aspect.

Steliana Sima a dezvăluit că și-a făcut testul pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2 dintr-o simplă întâmplare. În momentul în care a aflat că rezultatul este pozitiv, ea a trăit un șoc.

„Eu din conștiință am făcut un test, a început să mă mănânce nasul, mă durea urechea, dar am zis să fac un test. Mă gândeam că poate sunt asimptomatică, mi-am făcut testul și am ieșit pozitiv.”, a povestit Steliana Sima pentru antenastars.ro.

În primă fază, artista și-a pierdut gustul și mirosul, însă, treptat, acestea i-au revenit. Chiar și așa, Steliana Sima trece prin momente extrem de dificile. Aceasta a mărturisit că durerile de cap, temperatura și tusea nu-i dau deloc pace. Ba chiar se agravează pe zi ce trece.

„Nu mă simt deloc bine. Azi-noapte mi-a fost foarte rău. Am fost la un pas să chem salvarea. Am reușit să stabilizez temperatura și tusea care mă omoară. La 37,8 am reușit să o țin sub control. Tusea este cea care mă ucide. Ai senzația de a sta să zaci, nu îmi mai trebuie nimic. Nu am avut trei zile gust și miros, acum mi-au revenit, dar nu înțeleg de ce virusul a cotit-o iar. În mod normal ar fi trebuit ca după cinci să mă simt mai bine, dar nu mă simt. Temperatura asta îți dă și dureri de cap și transpir.”, a mai spus artista.

De menționat este că, în ultima perioadă de timp, Steliana Sima a participat la mai multe evenimente, unde respectarea măsurilor de siguranță a fost una precară.

„Durerile de picioare mă lăsau doar după ce luam paracetamol”

Și despre Marian Haiducu s-a aflat astăzi că ar avea coronavirus, potrivit dezvăluirilor publicate de starpopular.ro. Artistul a vorbit despre cum se simte și ce fel de tratament urmează pentru a se recupera.

„Încep să-mi revin, am avut și stări nasoale: m-au durut foarte tare picioarele, niște dureri ciudate pe care nu le-am avut niciodată, și stări subfebrile. Am fost foarte mult pe la sala de antrenament, unde nu stai cu mască. Am fost și la emisiuni pentru sărbători, dar n-aș putea să spun că am luat dintr-un loc anume, am auzit că au fost foarte mulți infectați cu covid.

Cum am simțit, eu am început să iau paracetamol, durerile de picioare mă lăsau doar după ce luam paracetamol. După ce am văzut testul pozitiv, m-am izolat în casă și am mai luat vitamine, fără azitrox”, a declarat Haiducu pentru Star Popular.