Steven Spielberg a împlinit 74 de ani. Care au fost filmele de succes pe care le-a regizat

Steven Spielberg a împlinit 74 de ani, vineri. Născut pe 18 decembrie 1946, în Cincinatti - Ohio, este un regizor, producător și scenarist american.

Acesta este unul dintre cei mai buni regizori si producători de film din istorie.

De asemenea, a fost numit de revista Premiere cea mai influentă personalitate din industria filmului. Aceasta are trei premii Oscar.

Cariera lui a început la doar 22 de ani.

Filmul ‘Jaws’ este primul lui film de succes pe plan mondial. Este și astăzi unul dintre cele mai vizionate filme. Dupa ‘Jaws’, Steven Spielberg a lucrat la proiectele ‘Close Encounters of the Third Kind’, ‘E.T’.

Realul succes l-a cunoscut cu filmele ‘Jurassic Park’ si ‘Schindler’s List’, pentru ultimul primimd chiar doua premii Oscar.

Au urmat si alte pelicule precum ‘Catch Me If You Can’, ‘War Horse’, ‘Men In Black’ si ‘Bridge Of Spies’.

Încasările filmelor au ajuns la peste 8 miliarde de dolari la nivel mondial.

Averea lui Spielberg este de aproximativ 3 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes.

La sfârșitul secolului al XX-lea, revista LIFE l-a declarat cea mai influentă persoană a generației sale, potrivit sapteseri.ro.

În anii '70, '80 și '90, trei dintre filmele sale, Fălci (Jaws), E.T. Extraterestrul (E.T.) și Jurassic Park au devenit filmele cu cele mai bune încasări ale vremii.