Surpriză de proporții. Ce s-a întâmplat de fapt cu Felix și Mihaela Rădulescu (VIDEO)

Relația dintre Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu a stârnit numeroase controverse în presa tabloidă, dar și în mediul online. Lipsa imaginilor și a declarațiilor de dragoste dintre cei a condus la o serie de speculații cu privire la o posibilă despărțire, însă supriză a venit chiar din partea lui.

În urmă cu puțin timp, Felix a făcut un important anunț în mediul online, veste care demontează totate zvonurile cu privire la separarea de vedeta din România. Cei doi nu doar că nu s-au despărțit, dar par mai îndrăgostiți ca niciodată. Felix i-a pregătit o surpriză de proporții Mihaelei, care se află momentan în țara noastră.

Gest emoționant de iubire, de la Felix pentru Mihaela Rădulescu

Un colaj emoționant cu fotografii romantice, aceasta a fost surpriza de care bruneta s-a bucurat în momentul în care și-a deschis telefonul. Baumgartner a realizat un clip, cu unele dintre cele mai frumoase fotografii alături de partenera s-a și l-a distribuit pe Instagram, alături de trei inimioare. Melodia din fundal este o piesă interpretată de Lenny Kravitz, „Can’t Get You Off My Mind”.

„Nu vreau să te forţez, iubito, / Şi nu vreau să ţi se spună. / Doar că nu pot respira fără tine,/ Simt că o să pierd controlul. / Am un buzunar plin de bani, / Iar celălalt buzunar e plin de chei fără legătură, / Dar apoi mă gândesc la iubire, / Şi nu mi te pot scoate din minte”, sunt versurile care se aud pe fundalul imaginilor cu Felix și Mihaela Radulescu.

Cuplul a ținut vara aceasta prima pagină a tabloidelor, având în vedere că nu au mai postat pe rețelele sociale fotografii împreună. Chiar și așa însă, se pare că relația dintre cei doi este mai puternică ca niciodată, având în vedere faptul că a rezistat distanței, vedeta fiind nevoită să petreacă mai multe luni, pentru filmările unui show de televiziune în România.