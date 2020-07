Surpriză la Antena 1! Uite cine se întoarce în televiziune și va prezenta Observatorul (FOTO)

Surpriză în televiziune, Laura Nureldin revine pe micile ecrane! Jurnalista a făcut anunţul chiar pe pagina sa de Facebook.

Telespectatorii o pot urmări din nou pe Laura Nureldin pe Antena 1, unde va prezenta Observatorul din weekend.

„Lumea m-a întrebat „De ce te-ai întors? N-ai zis că nu mai vrei televiziune?' Nu m-am „întors'. Întoarcerea înseamnă un drum înapoi, o cale deja bătătorită. Or, eu nu mă întorc. Merg înainte, pe un drum unde nu am mai fost. Timp de 16 ani, pentru mine, jurnalele au avut ritmul unor posturi de știri. Cinci posturi de știri, unul după altul, cu tot ce aduc ele. Întâmplări. Oameni. Învățăminte. Experiență. Experiențe.

La un moment dat te oprești, te uiți în urmă ostenit ca un alergător de sprint și, când cineva te întreabă dacă nu ți-ai dori, totuși, să participi la un maraton, te așezi și te gândești. Și-ți spui că da, mai ai energie să alergi, dar că vrei s-o faci în alt ritm. În ritmul tău. Am spus tot timpul, chiar și după ce m-am retras (credeam, definitiv) din media, că munca în televiziune am iubit-o și o s-o iubesc mereu. Dar, pe atunci, simțeam că nu o mai pot face așa cum știu și că nu mai am pentru cine. Că oamenii au devenit prea înverșunați, prea grăbiți să taie fără să măsoare măcar o dată. Mi-ați dovedit, cu asupra de măsură, că pot și că am. Vă mulțumesc pentru asta! Vă aștept sâmbăta și duminica, la Observator de weekend (la 13.00 și la 16.00), să facem împreună știri. În ritmul nostru. De oameni”, a explicat Laura Nureldin.

18 ani în televiziune

Laura este un jurnalist cu o experiență de aproape 18 ani în televiziune. Şi-a început cariera în 2002, când prezenta jurnalul în limba engleză la Realitatea TV. A fost editor, realizator, moderator și prezentator de știri în cadrul Realitatea TV, N24, The Money Channel, TVR 1 și Antena 3.

Ultimul pupitru de ştiri la care a prezentat a fost la Antena 3, de unde şi-a dat demisia după ce s-ar fi confruntat cu un val de atacuri rasiste şi xenofobe la adresa sa, după cum chiar Laura Nureldin a declarat într-un interviu.

Laura este de asemenea și autor al seriilor fantasy Regii Timpului/Royals și Demoni/Demons, Revertis.