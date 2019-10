Videoclipul piesei „Sweet Child O’ Mine” a legendarei trupe de rock Guns N’ Roses a devenit primul din anii 1980 care a depăşit 1 miliard de vizualizări pe YouTube.

Clipul a fost lansat în 1987, odată cu albumul pe care este inclusă piesa, „Appetite for Destruction”, cel mai bine vândut album de debut în SUA. La nivel global, el a fost vândut în peste 30 de milioane de copii.

Pe YouTube, clipul a fost încărcat pe 24 decembrie 2009, scrie news.ro.

Una din cele mai cunoscute piese ale legendarei trupe Guns N’ Roses continuă să scrie istorie: A devenit PRIMUL VIDEOCLIP din anii ’80 care a trecut de 1 miliard de vizualizări pe YouTube

Guns N’ Roses se află, în prezent, pe primul loc în listele cu cele mai vizionate videoclipuri ale anilor 1980 şi 1990: „Sweet Child O’ Mine” şi „November Rain” (1,2 miliarde).

Acesta din urma a fost, de asemenea, primul din anii 1990 care a depăşit pragul de 1 miliard de vizualizări.

Cele mai vizionate videoclipuri din anii 1980:

- Guns N’ Roses – „Sweet Child O’ Mine” (Official Music Video) – 1 miliard;

- A-ha – „Take On Me” (Official Music Video) – 943 de milioane;

- Cyndi Lauper – „Girls Just Want To Have Fun” (Official Video) – 786 de milioane;

- The Police – „Every Breath You Take” (Official Music Video) – 699 de milioane;

- Michael Jackson – „Billie Jean” (Official Music Video) – 694 de milioane.

Cele mai vizionate videoclipuri din anii 1990:

- Guns N’ Roses – „November Rain” – 1,2 miliarde;

- Nirvana – „Smells Like Teen Spirit” (Official Music Video) – 968 de milioane;

- The Cranberries – „Zombie” (Official Music Video) – 962 de milioane;

- Whitney Houston – „I Will Always Love You” (Official Music Video) – 859 de milioane;

- 4 Non Blondes – „What’s Up” (Official Video) – 765 de milioane.

Primul videoclip din istoria Youtube care a trecut de 1 miliard de vizualizări a fost cel al piesei “Gangnam Style” a cântărețului sud-coreean Psy.