Tatăl Andreei Bălan, despre noua relație a fiicei sale. „Nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint”

Andreea Bălan pare că a trecut peste despărțirea de tatăl fetițelor ei, George Burcea. În prezent, frumoasa artistă trăiește o poveste de dragoste alături de Tiberiu Argint. Cei doi nu au confirmat zvonurile, însă apar tot mai multe semne că formează un cuplu. În legătură cu acest aspect, tatăl Andreei Bălan, Săndel Bălan, a declarat că nu a avut ocazia să îl cunoască pe noul partener al fiicei sale și că nu vrea să își dea cu părerea despre relația lor.

Tatăl Andreei Bălan, despre relația acesteia cu Tiberiu Argint

Tatăl Andreei Bălan, Săndel Bălan, a afirmat pentru Cancan că nu vrea să comenteze despre noua relație a fiicei sale, dar și că nu l-a cunoscut pe Tiberiu Argint până acum. Săndel Bălan păstreaza legătura cu Andreea Bălan chiar dacă acesta locuiește în Ploiești.

„Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect.”, a spus Săndel Bălan în exclusivitate pentru cancan.ro.

În ceea ce privește partea profesională, tatăl Andreei Bălan nu se plânge pentru că are în grijă mulți copii pe care să îi îndrume către o carieră în muzică.

„Am foarte mulți artiști care își fac melodii la mine la studio și mă ocup și de promovarea lor la emisiuni. Totul merge bineeeee!”, a mai mărturisit Săndel Bălan pentru sursa citată anterior.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint au petrecut momente de neuitat în largul mării

Chiar dacă Andreea Bălan și Tiberiu Argint sunt destul de rezervați în a face declarații despre natura relației dintre ei, apar tot mai multe semne potrivit cărora vedeta a găsit alinare în brațele lui Tiberiu Argint, fiind gata să treacă peste despărțirea de Georgea Burcea și să se bucure de o nouă etapă din viață.

La sfârșitul săptămânii trecute, Andreea Bălan și Tiberiu Argint au petrecut clipe de neuitat pe un yacht, alături de câțiva prieteni și chiar dacă au evitat să pună fotografii împreună pe rețelele de socializare, ecapada a ieșit la iveală. Andreea și Tiberiu chiar s-au jucat cu fotografiile, pozând în aceleași ipostaze pe ambarcațiune.

În scurta vacanță cu iubitul și prietenii, cântăreața a postat mai multe Instastory-uri în care cânta refrenul celebrei ei melodii “Liberă la Mare”. Mai mult, luni dimineață, vedeta a publicat și teaser-ul noi sale piese, “Nu mă mai doare”, sugerând că este gata să meargă mai departe după despărțirea de George Burcea.

George Burcea poartă din nou verigheta

Cele două fetițe ale artistei au rămas în grija tatălui lor, câtă vreme vedeta a fost în scurta vacanță. Chiar dacă George Burcea a fost cel care a decis să pună capăt relației cu cântăreța, acum, când Andreea este din nou fericită, actorul petrece mai mult timp cu copii și chiar a început să poarte verigheta pe deget din nou, dând de înțeles că este dispus să se împace cu soția.

Însăși artista ar fi fost uimită de decizia actorului de a purta iar inelul ce marchează unirea destinelor.

„A văzut și Andreea și a fost surprinsă, nu se aștepta la așa ceva. Însă nu crede că gestul are vreo însemnătate. Între ei totul s-a terminat, iar George nu a făcut absolut niciun semn care să o trimită pe ea cu gândul la altceva. Comunică foarte puțin și strict pentru Ella și Clara. Andreea nici nu vrea să se gândească prea mult la astfel de gesturi, pentru a nu se simți bulversată. Este mulțumită de George ca tată, din acest punct de vedere nu are ce să îi reproșeze. Lucrurile încep să se așeze, după o perioadă extrem de grea și este mai bine așa”, au declarat surse apropiate ale celor doi, potrivit Playtech.