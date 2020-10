Tatăl lui Dan Helciug a suferit arsuri grave, după ce casa i-a ars din temelii: „Ne-au scos vecinii afară”

De-a lungul timpului, Dan Helciug a trecut prin numeroase încercări. Artistul susține că a avut o viață demnă de un scenariu de film. Atât el, cât și sora lui au fost crescuți doar de tată, după ce mama lor s-a îndrăgostit de un alt bărbat și i-a părăsit. Și de parcă nu era de ajuns, casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări, iar tatăl său a suferit arsuri grave, în urma tragediei.

Drama prin care a trecut Dan Helciug și familia sa

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Dan Helciug a dezvăluit că nu a avut deloc o viață ușoară. La vârsta de 5 ani a fost părăsit de mamă, după ce aceasta s-a îndrăgostit de un alt bărbat și și-a părăsit familia. Tatăl lui a făcut toate sacrificiile posibile ca el și sora lui să nu ducă lipsă de nimic, însă dorința de a le oferi un cămin călduros a fost năruită de un incendiu care putea duce la o tragedie uriașă.

„În 1986, exact în noaptea de 1 aprilie, mi-a luat foc casa din cauza unui scurtcircuit. Într-o cameră a apartamentului nostru aveam o bibliotecă de vreo 2-3 mii de cărți care au ars mocnit. Tata dormea acolo, dar în seara respectivă l-am chemat să vedem un serial și a dormit la noi în cameră. Ăsta a fost norocul lui.”, a mărturisit Dan Helciug, conform antenastars.ro.

Flăcările au fost atât de puternice, încât au cuprins absolut toate încăperile din casă și au făcut scrum totul. În încercarea de a mai salva ceva, tatăl artistului a rămas în interiorul imobilului, singura soluție de a se salva constând în gestul de a ieși pe fereastra casei. Lucru pe care l-a și făcut în cele din urmă. Doar că, la un moment dat, părintele lui Dan Helciug a rămas atârnat de o bară din afara casei până au venit pompierii. Astfel, el s-a ales cu arsuri foarte mari care au necesitat spitalizare pentru o perioadă de trei luni de zile.

În urma greutăților prin care a trecut în timpul copilăriei și nu numai, Dan Helciug s-a alert cu traume, pe care a încercat să le diminueze consultând un specialt în domeniu.

Dan Helciug, primele declarații despre boala cu care se confruntă

La momentul actual, Dan Helciug are o memorie selectivă. În urma incendiului, faimosul artist a fost consiliat de un psiholog.

„Ne-am trezit, ne-au scos vecinii afară. Tata a încercat să stingă focul, dar nu a putut. Pompierii au întârziat cam vreo două ore. Temperatura din casă a fost cam de 1000 de grade. Se topise tot, tata ieșise pe geam și s-a ținut de o bară până au venit Pompierii. Tata a fost dus la spital timp de vreo trei luni, cu arsuri mari. Noi am stat prin vecini, tabere. Din cauza traumelor emoționale am o memorie selectivă. Am fost și la psiholog.”, a mai spus artistul.