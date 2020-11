Tatăl Ramonei Bădescu a fost răpus de COVID-19. Vedeta regretă că nu i-a fost alături în ultimele momente

Ramona Bădescu trece printr-o perioadă dificilă, pricinuită de moartea tatălui ei. Bărbatul în vârstă de 89 de ani a fost răpus de noul coronavirus, într-un spital din Craiova, unde era internat de aproximativ o săptămână. Vedeta suferă și din cauza faptului că nu i-a fost alături în ultimele momente, ea fiind stabilită în Italia. Nu se știe încă dacă fosta prezentatoare tv va reuși să ajungă la înmormânatarea părintelui, din cauza restricțiilor impuse din cauza pandemiei.

Vedeta a fost devastată când a auzit că tatăl ei este infectat și că starea lui se deteriorează.

„Sunt foarte îngrijorată pentru starea de sănătate a tatălui meu care a fost depistat pozitiv cu virusul acesta de temut, Coronavirus, acum câteva zile. Vreau să aduc mulțumiri pe această cale, Spitalului 2 Filantropia din Craiova, secția cardiologie, pentru atenția cu care au luat în primire cazul tatălui meu chiar dacă la început nu au știut cine este, că este tatăl meu... Au dat dovadă de umanitate și mare profesionalism... Faptul că nu sunt alături de el în aceste momente, mă distruge sufletește”, spunea Ramona Bădescu, în urmă cu o săptămână, pentru Ciao.

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la 50 de ani

Diva a născut, în vara anului 2019, în mare secret, un băiețel perfect sănătos, la o clinică privată din Roma.

"Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat că totul va decurge perfect. Recunosc că am emoții. Am o listă de nume pentru copil, însă mă voi hotărî probabil în momentul în care îmi voi ține în brațe bebelușul pentru prima oară! Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură", povestea vedeta într-un interviu recent pentru Revista Taifasuri.