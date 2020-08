Teo Trandafir, despre lupta cu kilogramele în plus. „Eram Grasa poporului român”

Teo Trandafir este un dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV și se bucură de admirația mulor oameni. Aceasta a vorbit despre lupta cu kilogramele în plus și despre jignirile pe care a fost nevoită să le îndure în acea perioadă. Cu toate acestea, vedeta spune că oamenii o apreciau în ciuda greutății ei pentru că multe dintre telespectatoare se identificau cu ea.

Teo Trandafir a început să se îngrașe pe la vârsta de 21 de ani

Teo Trandafir nu s-a confruntat de mică cu kilogramele în plus. Vedeta a început să se îngrașe pe la vârsta de 21 de ani, fără să înțeleagă de ce pentru că nu avuseseră loc schimbări alimentare în rutina ei.

„Relația mea cu corpul meu nu a fost una deficitară de la început, pentru că am avut norocul să fiu cumva frumușică până la un anumit moment al vieții mele. Undeva la 21 de ani am început să mă îngraș. Pentru început au fost 25 de kilograme, din ianuarie până în septembrie. Mi-am dat seama că nu mă pot opri. Nu era din cauza mâncatului și asta mă speria. Cred că totul a avut o componentă hormonală. În momentul în care s-au schimbat anumite lucruri, și am devenit femeie, brusc am început să o iau razna și asta fără a modifica dozele de mâncare. Am stat și m-am gândit în toate felurile. Nu mâncam mai mult decât altă dată, nu mâncăm la alte ore. Am continuat să mă îngraș, am ajuns la un moment dat la 140 de kilograme. Dar viața mi-a dat șansa exact atunci să fiu aleasă pentru asta”, a dezvăluit Teo Trandafir pentru Elle.ro.

Emisiunea moderată de Teo Trandafir a avut un rela succes, iar tocmai aspectul ei fizic a ajutat-o să câștige aprecierea oamenilor. Având în vedere că vedeta nu arăta potrivit standardelor, oamenilor le-a fost mai ușor să se identifice cu ea.

„Multe dintre telespectatoarele noastre de atunci s-au identificat cu mine. Eram Grasa poporului român. Și am avut norocul să fiu oarecum atipică și extrem de familiară celor care mă urmăreau. Fiecare dintre noi are să își reproșeze ceva. Că are un kilogram în plus, că nu are părul suficient de lung… și atunci femeile înțelegeau că chiar și așa, se poate. Că succesul nu stă neapărat în dimensiuni, în sâni, în ochi sau păr, pentru că nu aveam nimic din toate astea. Aveam ceva de spus. Într-o lume care tace, atunci cand ai vocea, ai tot”, a mai povestit Teo Trandafir pentru sursa citată anterior.

Colegii de breaslă o criticau pe Teo Trandafir pentru modul în care arăta

O copilă de 13 ani a fost uitată de tatăl ei într-o benzinărie din Austria. Când și-a dat seama ce s-a întâmplat de fapt, A ÎNCREMENIT

Însă, chiar dacă se afla pe culmile succesului, jignirile la adresa ei nu s-au lăsat așteptate, iar toate comentariile răutăcioase au afectat-o. Ba mai mult, cei care o criticau cel mai mult din cauza kilogramelor în plus erau colegii ei de breaslă.

„Colegii de breaslă nu făceau altceva decât să facă mișto de mine pe tema asta. Să zicem că aveam cu toții un ciorchine de strugure. Și fiecare lua câte un bob. Toată lumea se uita la mine. Sau dacă eu băgăm un bob de strugure în gură, toată lumea zicea ‘de-aia te îngrași, că mănânci cu poftă’. Ceea ce mi se părea nedrept. Pentru că eu mâncam cât mânca toată lumea. Și nu cunoșteam sentimentul de poftă”, a mai mărturisit aceasta.