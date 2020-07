Omul de afaceri, Cristian Țânțăreanu, este cunoscut pentru modul în care se comportă, fiind un om cu foarte multă energie care reușește să se facă plăcut în orice mediu în care se află.

La cei 70 de ani ai săi, Cristian Țânțăreanu a reușit să învingă lupta cu cancerul, boală care i-a dat bătăi de cap vreme de ani de zile. Această încercare l-a schimbat pe afacerist. De când s-a îmbolnăvit, Țânțăreanu a devenit mai cumpătat și mai calm.

Ce a decis să facă Cristian Țănțăreanu după lupta sa cu cancerul

Reamintim faptul că filantropul Cristian Țânțăreanu a fost diagnosticat în 2011 cu cancer de colon. Din păcate, la scurt timp după ce credea că s-a vindecat, boala a recidivat și acesta a fost supus tratamentului cu morfină.

După lupta crancenă cu cancerul, pe care a învins-o în cele din urmă, Cristian Țânțăreanu și-a luat toate măsurile de precauție în ceea ce privește averea sa. Prin urmare, omul de afaceri a lăsat deja un testament, pentru că nu își dorește ca în familia sa să existe certuri pe această temă. Conform primelor informații, se pare că nimeni nu știe deocamdată ce conține documentul.

„Pentru mine nu prea a fost criză, afacerile au mers destul de bine. Bineînțeles că mi-am făcut testamentul, însă nu pentru că îmi e frică de moarte. Nu am teamă asta, simt că mai am mult de trăit și de făcut. Însă, destinul îți joacă de multe ori feste. Pleci sănătos de acasă, însă nu știi niciodată dacă ajungi la fel înapoi. Așa că mi-am luat măsuri de precauție. Nimeni nu știe ce scrie acolo și nici nu vor afla, decât atunci când va fi cazul. Am vrut ca lucrurile să fie clare și să nu existe nici un fel de scandal pe bani, așa cum s-a obișnuit în ultima vreme", a declarat Cristian Țânțăreanu, potrivit Cancan.ro.

În urma cu cinci ani, milionarul se afla pe patul unui spital privat din Viena, luptându-se cu o boală necruțătoare, cancerul. După ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale și nenumarate cure cu citostatice, în 2011, omul pe afaceri primea o veste la care nu se aștepta să o primească vreodată. Se vindecase de boala incurabilă. La aflarea veștii, Cristian Țânțăreanu a dat o petrecere la care a invitat foarte mulți prieteni după ce s-a întors din Austria. Mai precis, la evenimentul privat au participat peste 1000 de oameni, apropiați ai milionarului.

„Am făcut testamentul pe vremea când eram bolnav, le-am împărțit averea tuturor. Acum sunt un om sărac, nu mai am niciun ban. Ce am avut eu, le-am împărțit lor. Cancerul ăla vrei să spui că e problemă? Atunci mi-am aranjat testamentul ca să nu se omoare ăştia între ei, crezând că mă duc", a declarat Cristian Țânțăreanu în urmă cu ceva timp.

A câștigat lupta cu cancerul

Ani de zile Cristian Țânțăreanu s-a luptat cu cancerul, iar din prezența efervescentă care nu putea trece neobservată, s-a transformat rapid în omul cu frică de moarte. La momentul respectiv, omul de afaceri a oferit un interviu în care ne-a povestit cum a reușit să câștige lupta cu malaria incurabilă.

"Nu am ţinut regim, am urmat procedurile. După operaţie am mers la control timp de 5 ani. O dată la 3 luni, o dată la 6 luni, după o dată pe an. Acum sunt bine mersi, o luăm de la început!", a dezvăluit Cristian Ţânţăreanu în cadrul unei ediții ”Răi da' buni”.