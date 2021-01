Tiffany Trump s-a logodit în ultimele minute la Casa Albă. Iubitul ei Michael Bolous i-a oferit un inel cu diamnete de peste 1 milion de dolari (FOTO)

Fiica lui Donald Trump, Tiffany a fost cerută în căsătorie chiar în grădina de la Casa Albă, cu câteva minute înainte ca familia să părăsească reședința. Tifaany și iubitul ei, milionarul Michael sunt împreună din 2018. Tiffany, în vârstă de 27 de ani este fiica lui Donald din căsnicia cu actrița Marla Maples.

Membrii familiei lui Donald Trump au profitat de ultimele momente la Casa Albă. Fiica fostului preşedinte, Tiffany, a anunţat că a fost cerută în căsătorie în grădina Casei Albe, chiar in timp ce familia se pregătea să părăsească reşedinţa prezidenţială, înainte de inaugurarea lui Joe Biden.

"A fost onoarea mea să sărbătoresc multe momente cheie, ocazii istorice şi să am amintiri cu familia mea aici, la Casa Albă, însă niciun la fel de specială ca logodirea cu minunatul meu logodnic Michael. Ma simt binecuvântată şi aştept cu nerăbdare următorul capitol", a scris Tiffany Trump pe contul său de Instagram.

Tiffany şi Michael s-au cunoscut în 2018 în clubul actriţei Lindsay din Mykonos, Grecia. Cei doi au petrecut împreună Crăciunul la Casa Albă, alături de tatăl său şi de Melania Trump.

„M-am logodit cu dragoste vieții mele. Așteptăm cu nerăbdare următorul capitol care va începe în viața noastră de cuplu”, a scris la rândul său Michael Bolous pe Instagram, postând aceeași imagine ca fiica lui Donald Trump.

Logodnicul miliardar i-a oferit fiicei lui Trump un inel cu diamante in valoare de peste un milion de dolari. Pentru a intra în posesia bijuteriei, bărbatul a fost nevoit să zboare la Dubai alături de un specialist. Potrivit Daily Mail, prețul bijuteriei a rămas anonim și este un inel demn de o regină. Totuși, presa străină estimează valoarea inelului între 1 și 1.2 milioane de dolari.

