Titi Aur, declarații de pe patul de spital. Pilotul de raliuri are plămânii afectați de infecția cu COVID-19 și primește oxigen

Titi Aur este infectat cu COVID-19 și spitalizat în Bârlad, însă starea lui rămâne gravă. Pilotul de raliuri are plămânii afectați în proporție de 30 % și nu poate respira fără masca de oxigen.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani a povestit că a fost testat pozitiv duminică și pentru că se simțea bine a primit tratament la domiciliu. Din păcate, joi, starea lui de sănătate s-a înrăutățit și a fost internat.

„Nu mă simt foarte bine, nu pot respira fără mască, și acum am oxigen la nas, niște tubulețe. Încerc să vorbesc puțin cu dumneavoastră, sper că nu prea mult, pentru că mă apucă tusea dacă vorbesc prea mult.

Sunt internat de joi, am fost depistat duminică, am primit tratament acasă pentru că nu aveam afectat plămânul, la toate controalele făcute duminică, dar joi am avut probleme, dificultăți cu respirația și am venit la spital.

La computerul tomograf s-a văzut că ambii plămâni sunt afectați în proporție de 30%, ceea ce înseamnă deja grav. 85% dintre pacienții COVID nu au plâmânii afectați și pot fi tratați acasă, bineînâeles, tot sub supravegherea medicului”, a explicat Titi Aur, pentru Digi24, citează tacataca.prosport.ro.

Titi Aur spune că a respectat cu sfințenie regulile sanitare

"Știam despre COVID, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut fața de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez. Am înțeles că dacă faci parte din cei 85% cu o formă relativ ușoară, poți să treci mai ușor, dar dacă ești ghinionist să fii în cei 15%, este foarte important să ajungi cât mai repede la spital", a mai adaugat pilotul.

Titi Aur debutat în Raliul Brașovului, în anul 1986, cu Dacia 1300. A câștigat 49 de raliuri și a obținut 8 titluri de campion al României în perioada 1995-2006.

Titi Aur a anunțat că pe rețele de socializare că a contractat teribila viroză

Vestea că celebrul pilot este infectat cu COVID-19 a fost dată chiar de el. Acesta a afirmat că duminică, 28 martie, era acasă la Bârlad și a avut câteva reacții caudate, respectiv senzație de oboseală, friguri și o ușoară tuse. Astfel că s-a dus să se testeze, iar rezultatul a fost pozitiv.

„Oricat de puternic esti sau crezi ca esti, cand se confirma ca esti infectat cu acest nenorocit de virus, incep sa se schimbe un pic valorile in cap. Nu-ti mai doresti milionul de euro ci ai vrea sanatate, incepi sa accepti ca firmele pot functiona si doar cu colegii tai, te gandesti daca ai stat suficient cu familia...", a transmis el.