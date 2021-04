Titi Aur, dezvăluri despre momentele grele din spital. Starea fostului campion de raliuri s-a îmbunătățit ușor, însă rămâne dependent de oxigen

Detalii de ultimă oră despre starea lui de sănătate a lui Titi Aur, internat într-un spital din Bârlad, după ce a suferit coimplicații ale infecției cu COVID-19. Pilotul de raliuri a scris pe contul său oficial de Facebook un mesaj în care a povestit cu ce se confruntă de aproape două săptămâni. Fostul campion, în vârstă de 57 de ani, a povestit că se simte puțin mai bine, însă este în continuare dependent de oxigen. În șase zile, Titi Aur spune că a fost capabil să respire doar 20 minute fără mască.

"Am ales să rămân la spitalul din Bârlad pentru că am încredere foarte mare în echipa de aici. Acum mă simt puțin mai bine, însă depind în continuare de peretele cu furtunul de oxigen și sper că într-o săptămâna să pot să părăsesc spitalul, bineînțeles după refacerea analizelor.

Nu sunt omul care își pune viață personală pe facebook sau în comunicări frecvente, dar experiență COVID mă face să va transmit ceea că am simțit.

După șase zile cu masca de oxigen la două surse cu peste 20 litri/min, timp în care m-am simțit ’strâns de gât’ și cu senzații dese de atac de panică, am reușit să respir 20 min fără masca.

M-am născut a două oară!!!!

Din păcate mai există și minți ’zăpăcite’ care susțîn că e fake. Dacă nu ar fi fost și astfel de comentarii ar fi însemnat că am ajuns în RĂI

Încercați să va feriți de acest virus pentru că el chiar există și ATENȚIE, cei care susțineți public contrariul și tratamentul făcut acasă ’după ureche’, puteți deveni autorii morali a unor tragedii la care se expun cei care cred în voi", scrie fostul mare campion.

Titi Aur spune că a respectat cu sfințenie regulile sanitare

Titi Aur a anunțat că este infectat cu COVID-19 pe 28 martie. El era acasă la Bârlad și a avut câteva reacții caudate, respectiv senzație de oboseală, friguri și o ușoară tuse. Astfel că s-a dus să se testeze, iar rezultatul a fost pozitiv.

"Știam despre COVID, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut fața de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez. Am înțeles că dacă faci parte din cei 85% cu o formă relativ ușoară, poți să treci mai ușor, dar dacă ești ghinionist să fii în cei 15%, este foarte important să ajungi cât mai repede la spital", a mai adaugat pilotul.

