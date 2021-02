Toate scandalurile în care a fost implicat Alexandru Arșinel în ultimii ani

Celebrul actor Aleandru Arșinel este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. În ciuda popularității sale și a faptului că talentul și cariera sa desfășurată decenii la rând pe scenă a primit o recunoaștere largă, artistul s-a aflat în centrul mai multor controverse. Principalele scandaluri au vizat pensia sa și operația pentru un transplant de rinichi. Marele actor a răspuns însă de fiecare dată tuturor acuzațiilor care au vizat aceste două controverse.

În ce scandaluri a fost implicat Alexandru Arșinel

Presa a scris că marele actor încasează o pensie în valoare de 9.000 de lei lunar, fapt care l-a deranjat profund. La aflarea acestei știri mulți români au început să arunce cu critici, însă artistul a precizat că este rodul unei munci istovitoare: “Probabil că le reușește ceva dacă încearcă să nu respecte un om la o anumită vârstă și munca unui om de peste 80 de ani. Eu ce să le fac, să mă iau cu ei în colț, să mă pun la mintea lor șubredă?

Ce vină am eu? Eu muncesc efectiv din 1957, doi ani am fost figurant la Teatrul Național din Iași și 4 ani am fost student la Institutul de Teatru. Restul anilor am fost actor. Nu am stat și atunci pensia s-a adunat, că nu eu calculez”, a declarat Aleandru Arșinel, potrivit fanatik.ro.

Probabil că având și o indemnizațiie de merit venită de la Ministerul Culturii – am fost onorat cu această indemnizație împreună cu alte vreo 200 de personalități din mai multe domenii de activitate – sună ca o pensie indestulătoare. Dar nu uitați că eu am în casă două persone cu handicap, una soția mea paralizată, care nu mișcă decât mâna stângă și capul și poate să mănânce, și eu care am transplant de rinichi.”, a declarat Alexandru Arșinel.

Artistul a vorbit de asemenea și despre indemnizația pe care o primește, ca urmare a meritelor deosebite:

Scandalul transplantului

Alte controverse grave au vizat transplantul de rinichi. Potrivit hotnews.ro, actorul Alexandru Arșinel, care a fost supus unui transplant de rinichi în anul 2013, la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj, a făcut transplant în aceeași zi în care se înscrisese pe lista de așteptare, în Registrul Național de Transplant. Practic, Arșinel ar fi primit codul CUIANT (codul de înregistrare în Registrul Național de Transplant) pe data de 28 august 2013, iar în aceeași zi a făcut transplant de rinichi.

Actorul Alexandru Arșinel a răspuns de asemenea tuturor acestor acuzații:

„De 40 de ani sunt în evidenţa spitalului Davila. De 40 de ani. Am avut peste 30 şi ceva de colici renale care mi-au terminat rinichiul, mai funcţiona 6%. De 40 de ani se ştia. Pe lista spitalului, a lui Lucan. De 40 de ani”, a spus Arșinel la Digi24. Întrebat de jurnaliști cum s-a simțit când a văzut criticile, Arșinel a răspuns: „Oribil, ca un gazetar să-mi spună să-mi moară un copil ca să știu și eu ce înseamnă să-ți moara cineva în familie. Nu vreau să-mi mai aduc aminte. Poate că am și greșit, nu știu, Dumnezeu o să-mi arate. Mult nu mai e”.