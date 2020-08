Tom Cruise vrea să își îndoctrineze fiica. „Așteaptă până Suri mai creşte, ca apoi s-o ademenească în rândurile scientologiei şi s-o ia de lângă mama ei”

Actrița Leah Remini a mărturisit că Tom Cruise are de gând să o îndoctrineze pe fiica sa în Scientologie. Potrivit acesteia, actorul crede că nu poate avea conexiunea dorită cu fiica sa, Suri, pentru că scientologii o consideră pe Katie Holmes, mama fetei, un dușman. Planul lui Tom Cruise ar fi să aștepte ca fiica sa să mai crească și după care s-o ademenească spre acest cult.

Tom Cruise ar dori să își îndoctrineze fiica

Leah Remini crede că Tom Cruise așteaptă ca fiica sa, în vârstă de 14 ani, să mai crească pentru a o îndoctrina în Scientologie, o mișcare religioasă esoterică controversată.

„Scientologia o consideră pe Katie Holmes o persoană supresivă, deci un duşman, de aceea Tom crede, asemenea tuturor scientologilor, că nu poate avea conexiunea dorită cu fiica lui, Suri. Aşa că sunt sigură că Tom are un plan: să aştepte până Suri mai creşte, ca apoi s-o ademenească în rândurile scientologiei şi s-o ia de lângă mama ei”, a declarat Leah Rimini pentru New York Post.

Starul din „King of Queens” a mai mărturisit că a fost surprinsă atunci când Katie Holmes l-a părăsit brusc pe Tom Cruise în anul 2012.

„Am cunoscut-o pe Katie când era în biserica scientologică şi părea foarte îndoctrinată de lumea lui Tom. Cu timpul, am înţeles că a făcut ceea ce a făcut pentru a-şi proteja fiica", a mai mărturisit aceasta.

Leah Remini a mai adăugat că este „foarte mândră” de Katie Holmes „a luat-o pe fiica sa dintr-un mediu care ar fi putut fi extrem de toxic şi periculos nu doar pentru Suri, dar și pentru relația dintre ele două”.

Leah Remini a fost crescută încă de la 9 ani în rândurile scientologiei, după ce mama ei a intrat în această biserică. Actrița a părăsit cultul în 2013 după ce a pus la îndoială deciziile manageriale ale liderului organizaţiei, David Miscavige.

Tom Cruise și Katie Holmes au fost căsătoriți din anul 2006 până în 2012, iar împreună au o fată, pe Suri Cruise.