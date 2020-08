Top 10 cei mai bine plătiți actori de la Hollywood. El este actorul care ocupă primul loc în clasament

Revista Forbes a dezvăluit care sunt cei mai bine plătiți actori de la Hollywood din acest an. Primii zece au încasat averi de la 40 până la aproape 90 de milioane de dolari în perioada 1 iunie 2019 – 1 iunie 2020. Pe primul loc, pentru al doilea an consecutiv, se alfă nimeni altul decât Dwayne Johnson, care a câștigat 87,5 milioane de dolari într-un an de zile.

Dwayne Johnson, cel mai bine plătit actor de la Hollywood

Dwayne Johnson a fost desemnat cel mai bine plătit actor de la Hollywood, potrivit revistei Forbes. Vedeta primește acest titlu pentru al doilea an consecutiv.

Actorul a reușit să câștige de la 1 iunie 2019 și pănă pe 1 iulie 2020 nici mai mult, nici mai puțin de 87,5 milioane de dolari. Numai pentru thrillerul Red Notice, Dwayne Johnson a încasat 23,5 milioane de dolari.

Nu doar din actorie s-a ales Dwayne Johnson cu sumele acestea. Actorul are o linie de îmbrăcăminte de fitness, numită Project Rock.

Pe locul al doilea în topul realizat de Forbes se află Ryan Reynolds, care a obținut suma de 71.5 milioane de dolari. Celebrul actor a încasat peste 20 de milioane de dolari pentru filmul Red Notice și tot 20 milioane dolari pentru Six Underground.

În ceea ce privește locul al treilea, acesta este ocupat de Mark Wahlberg, cu 58 milioane dolari. Comedia de acțiune Spenser Confidential a devenit al treilea cel mai vizionat film produs de Netflix după premiera din luna martie. De asemenea, Mark Wahlberg a făcut milioane de dolari producând ecranizări precum McMillions și Wahl Street.

Top 10 cei mai bine plătiți actori de la Hollywood

Dwayne Johnson – 87.5 milioane dolari

Ryan Reynolds – 71.5 milioane dolari

Mark Wahlberg – 58 milioane dolari

Ben Affleck – 55 milioane dolari

Vin Diesel – 54 milioane dolari

Akshay Kumar – 48.5 milioane dolari

Lin-Manuel Miranda – 45.5 milioane dolari

Will Smith – 44.5 milioane dolari

Adam Sandler – 41 milioane dolari

Jackie Chan – 40 milioane dolari