Top 12 cele mai bune filme cu Will Smith. Rolul care l-a transformat în vedetă internațională (VIDEO)

Will Smith este un artist complet. Actor, producător, rapper și compozitor, acesta a câștigat mai multe premii de-a lungul carierei.

De asemenea, revista Forbes l-a desemnat cel mai profitabil actor în materie de generare a încasărilor pentru filme, deoarece 17 din 21 de filme în care a avut un rol principal (până în 2014), au acumulat la nivel global încasări de peste $100 milioane fiecare, cinci din ele având încasări de peste $500 milioane fiecare. Per total, până în anul de referință, filmele sale au încasat $6,6 miliarde la nivel global.

Deși mulți îl identifică pe Will Smith cu rolul agentului J din „Men in Black”, sau Mike Lowrey din „Bad Boys”, actorul a cunoscut faima sub numele de The Fresh Prince, la sfârșitul anilor 1980, odată cu serialul The Fresh Prince of Bel-Air.

Top 12 cele mai bune filme cu Will Smith

The Fresh Prince of Bel-Air

Serialul american, ce a avut debutul în anul 1990, l-a propulsat pe Will Smith în carieră, aducându-I faima internațională. Sitcomul american a beneficiat de 6 sezoane.

Bărbatul a plecat într-o călătorie de afaceri și i-a cerut soției să îi trimită o fotografie pe WhatsApp. Când s-a uitat mai bine, a văzut un DETALIU care l-a scos din minți. A cerut imediat DIVORȚUL (FOTO)

Bad Boys

Marcus Burnett si Mike Lowrey fac o echip excelentă ca detectivi. Cele trei filme în care actorii Martin Lawrence și Will Smith au făcut echipă sunt pline de acțiune, comedie, suspans și aventură, aceștia aflându-se în situații limită.

Independence Day

Filmul abordează subiectul unei invazii extraterestre asupra întregii rase umane. Pământul mai are o singură speranță: supraviețuitorii deciși să riposteze printr-o mare ofensivă împotriva invadatorilor, în frunte cu președintele SUA, fost pilot.

Men in Black

K și J sunt Bărbații în Negru, agenții unei organizații nerecunoscute oficial, dar totuși guvernamentale. Existența lor e unul dintre cele mai bine păstrate secrete din Univers, deoarece ei se ocupă de problema extratereștrilor pe Pământ. Când ceva amenință planeta noastră, ei intră în acțiune.

Enemy of the State



Robert Clayton Dean, un avocat, se trezește în posesia unei casete în care este înregistrată moartea unui senator. Identitatea sa îi este furată de un șef al Agentiei Naționale de Securitate, pentru a mușamaliza criza. Brusc, acesta se transformă în inamicul public nr. 1, încercând în același timp să lupte cu conspirațiile de la cel mai înalt nivel.

Wild Wild West

Agentul special guvernamental James West și agentul special guvernamental Artemus Gordon, un maestru al deghizarilor și inventatorul unor mașinării, sunt trimiși să îi dea de urmă geniului diabolic Dr. Arliss Loveless, care plănuiește să îl asasineze pe președintele Statelor Unite cu o mașinărie infernală, Tarantula.

Ali

În 1964, Cassius Clay câștiga medalia de aur la Olimpiadă, impunându-se pe scena boxului mondial și deschizând drumul sportivilor afro-americani.

După acest episod, viața sa personală ia o turnură total diferită – se înscrie în Partidul Islamist, devine prieten cu Malcom X și își schimbă numele în Muhammad Ali.

I, Robot

În anul 2035, roboții fac parte din viața de zi cu zi, iar oamenii au încredere oarbă în ele. Mai puțin detectivul Del Spooner.



Odata cu lansarea ultimului model de robot realizat de compania-gigant U.S. Robotics, „asistentii domestici automatizați” încep să dezvolte conștiință proprie și să revolte asupra umanității.

Hitch

„Indiferent când, indiferent cine, un bărbat are șansa de a cuceri oricare femeie. El are nevoie doar de metoda potrivită”, este sloganul lui Alex „Hitch” Hitchens, consilier în amor.

Acesta aranjează întâlniri în New York, în schimbul unui onorariu, până când el însuși va fi pus în postura de a se îndrăgosti, deși se consideră un burlac convins.

The Pursuit of Happyness

Filmul spune povestea lui Chris Gardner, un familist care încearcă din răsputeri să supraviețuiască, fiind lăsat singur cu băiatul său.

Acesta continuă cu încăpățânare să caute o slujbă mai bine plătită, pentru a-și întreține familia, mai ales că Chris și fiul său sunt dați afară din apartament și obligați să doarmă în centre pentru cei fără adăpost sau în stații de autobuz.

I am Legend

„Numele meu este Robert Neville. Sunt un supraviețuitor din New York City. Dacă mai e cineva acolo... oricine... Te rog. Nu ești singur."

Este fraza pe care Robert Neville o spune constant, rămas singur după ce un virus teribil a nimicit omenirea.

Victimele molimei, mutanții - cei infectați de virus - îi pândesc din umbră fiecare mișcare. De aceea acesta trebuie să supraviețuiască zi de zi, într-un mediu ostil.

Gemini Man

Henry Brogan, un asasin de elită, devine brusc la rândul lui ținta unui agent operativ tânăr și cu abilități speciale, clonat după el, mai rapid, mai eficient în luptă. Acesta trebuie să își învingă clona, fiind cu un pas înaintea sa.