De ce PENSIE are parte Tudor Gheorghe. Artistul i-a uluit pe români cu SUMA pe care o încasează

Artistul Tudor Gheorghe se consideră unul dintre cei mai bogați români. De ani de zile, artistul încântă publicul cu recitalurile sale muzicale, dar şi piese de comedie și dramă, jucate alături de actori craioveni.

Ce pensie are Tudor Gheorghe

Ajuns la 74 de ani, Tudor Gheorghe continuă să îşi exerseze vocaţia, motiv pentru care se consideră „unul dintre cei mai bogați români”. Rapsodul beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru activitate, la fel ca artiştii interpreţi sau executanţi care au desfăşurat activitate artistic-interpretativă în regim de liberprofesionist.

Primește lunar 2.000 de lei și se consideră „unul dintre cei mai bogați români, ba chiar este de părere că suma primită, ca artist, este una mare, citează playtech.ro.

„Ca artist, e destul de mult, nu?”

„Sunt unul dintre cei mai bogați români, dar nu în lucruri materiale. Nici casa nu e pe numele meu. Practic, nu am nimic. Am construit casa cu fiul meu, el o va moșteni, ca să nu mai umblăm cu succesiuni și cu alte prostii. Sincer, nici nu știu ce pensie am. Vreo 2.000 de lei, ca artist, e destul de mult, nu?”, a declarat Tudor Gheorghe într-un interviu acordat pentru revista Taifasuri.

