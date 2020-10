Un câine urma să fie eutanasiat fără milă, pentru că avea pașaport fals. Un star celebru de la Hollywood i-a venit însă în ajutor

O cățelușă chihuaua, de numai trei luni, a fost extrem de aproape de moarte, din cauza unor neînțelegeri. Patrupedul a expediat-o din Bulgaria în Norvegia, unde se aflau părinții ei adoptivi, însă statul a refuzat să primească animalul pentru că avea un pașaport fals.

Țara de oridine a fost contactată pentru a se refuza problema, însă a reufzat să primească înapoi cățelușa de numai trei luni, aceasta urmând să fie eutanasiată în Norvegia. Proprietarul cățelușei a lansat o petiție online, ce a atras atenția actorului belgian Jean-Claude Van Damme. Starul a lansat o serie de apeluri în mediul online și a postat imagini absolut emoționante, în care implora autoritățile bulgare să primească înapoi patrupedul.

Actorul s-a filmat cu animalul său de companie în brațe, un cățel. Bărbatul a reușit să îi convingă pe bulgari să primească înapoi femela, care va fi dată ulterior spre adopție.

Raya, cățelușa în cazuă a fost salvată prin intermediul actorului. Proprietarul femelei, Alexei Iversen a lansat o petiție prin care cerea autorităților bulgare și norvegiene să își reconsidere poziția și să salveze sufletul patrupedului.

Petiția a fost distribuită de actorul Van Damme pe rețelele de socializare, alături de mesajul „Vă rog să semnați această petiție și să ajutați la salvarea unui cățeluș”, scris de star pe contul său de Twitter, potrivit Digi24.

Ulterior, proprietarul cățelușei a explicat că a beneficiat de ajutorul unui avocat, alături de care a reușit să amâne termenul eutanasierii din Norvegia, putând astfel să repatrieze cățelul în țara de origine. În petiție persoana a explicat că a achiziționat animalul de la o persoana particulară din Oslo, însă a fost cinfiscată la data de 23 septembrie.

BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...

Please, sign this @Change petition and help me save a puppy https://t.co/yTxPuXzk3X