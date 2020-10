Un nou derapaj marca Dana Budeanu. Vedetele infectate cu COVID, în colimatorul stilistului: „Nenorociții dracului! Javrelor!"

Dana Budeanu lansează noi acuzații grave și injurii în spațiul public. Stilistul a criticat într-un video vedetele din România infectate cu COVID-19, care și-au împărtășit povestea.

„Nu știu dacă ați observat, dar ele (n.r. – vedetele) nu se mai ocupă cu vedetistmul nicăieri. Acum, toate vedetele se ocupă cu…să fie testate pozitiv și, după aceea, să vorbească la televizor despre această „boală”. Ca să intru așa, direct, în voi, toți cei care ați făcut asta sunteți niște nenorociți. Asta înseamnă să te prostituezi la greu pentru orice.

Voi ați făcut o crimă împotriva tuturor oamenilor care s-au uitat, dacă nu ați realizat. Voi, care faceți orice pe bani! Acești oameni se uită doar la televizor și doar pe social media, inclusiv la voi, nenorociții dracului care sunteți. Javrelor! Ăia care ați luat bani și nu numai. Cei care ați acceptat să faceți aceste parteneriate pe boală. Javrelor!”, este mesajul Danei Budeanu.

Ozana Barabancea, Marcel Pavel, Andrei Ștefănescu, Andreea Esca, Gică Popescu și Adelina Pestrițu se numără printre persoanele publice din showbiz-ul românesc infectate cu SARS-COV-2.

Reacția lui Marcel Pavel, după ce a fost acuzat că a fost plătit ca să-și spună povestea

La momentul în care Marcel Pavel a fost acuzat că ar fi primit bani pentru a povesti despre infecția cu COVID-19, artistul a reacționat virulent.

„Îmi pare rău că o parte a românilor mei au avut un comportament foarte urât și nepotrivit față de mine, scriind pe rețele de socializare tot felul de minciuni. Poate vă gândiți, dragilor, că eu am o familie, am copii. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Nu am nevoie. Și chiar dacă aveam. nu o făceam.

Mai gândiți-vă și la respectul pe care trebuie să-l aveți față de o persoană. Înlocuiți veninul acesta cu miere – că e mai bine. Dacă vom înclocui veninul acesta cu miere, vom face o țară superbă, nu ne va egala nimeni, dar răutatea să știți că ne face să ne pierdem mințile", a declarat artistul la Antena 3. DECIZIE ŞOC: Declaraţia pe propria răspundere REVINE. ESTE OBLIGATORIE în toată ţara!