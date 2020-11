Utimele detalii despre starea de sănătate a Andreei Bălan. Ce diagnostic i-au pus medicii și cum a decurs operația

Apar noi detalii despre stare de sănătate a Andreei Bălan, după ce, marți, a ajuns la spital, acuzând dureri insuportabile la nivelul abdomenului. Apropiații vedetei spun că a fost deja operată pentru eliminarea unei pungi purulente din abdomen, potrivit cancan.ro.

Cântăreața a avut un abces abdominal, pe care medicii l-au operat la scurt timp după ce a fost internată. Potrivit specialiștilor, abcesul abdominal este un proces inflamator în care se formează o cavitate umplută cu conținut purulent între organele interne.

Se pare că externuarea și-a pus amprenta asupra cântăreței. Alături de oamenii care o susțin și îi transmit mesaje de încurajare pe rețele sociale, alături de frumoasa blondă sunt și membrii familiei, printre care și fostul ei soț, George Burcea.

„Am fost cu toții îngrijorați pentru ea, dar tare ne bucurăm că acum este cu mult mai bine și că, într-un final, nu va fi nevoie de operație abdominală, ci doar de un tratament de lungă durată. Cel mai probabil are probleme cu vechile operații de cezeriană, însă medicii știu cel mai bine de ce natură au fost aceste dureri mari, din cauza cărora Andreea a ajuns la spital. Va mai sta sub observație medicală, pentru analize și ecografii, în seara aceasta se află încă la spital. Mama ei, Valeria Bălan, este cea care are grijă de ambele nepoate, Ella și Clara, după ce bona angajată de Andreea își încheie programul. Însă, pe timpul zilei, femeia nu se desparte de unica ei fiică și este văzută pe holurile clinicii”, au declarat surse apropiate de artistă, la scurt timp de la internare, potrivit impact.ro.

Artista se află în plin proces de divorț cu actorul George Burcea, cu care se și luptă pentru custodia celor două fetițe pe care le au împreună și care au rămas în grija ei după depărțire.