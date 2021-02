Vali Vijelie, concert de senzație pentru românii din Zanzibar. Imaginile au devenit imediat virale (VIDEO)

Imagini de răsunet din Zanzibar, una dintre destinațiile de vacanță preferate de români. Maneliștii au ajuns și în Africa, acolo unde au dat startul petrecerilor pe plajă. Vali Vijelie a ținut un concert pentru românii aflați în vacanță. Manelistul a fost acompaniat și de mai multe animatoare locale.

