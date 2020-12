Vedetele de la noi care au avut COVID-19 si simptomele pe care le-au povestit

Anul 2020 a schimbat stilul de viață în cazul multor vedete, atât de peste ocean, cât și din țara noastră, iar COVID-19 nu a făcut excepție nici în rândul celebrităților. Mai multe devedete s-au confruntat, din păcate cu boala, printre acestea numărându-se vedete de televiziune, actori sau cântăreți.

Starurile de peste Ocean, precum J Balvin, Antonio Banderas sau Mel Gibson sunt doar câteva dintre numele care au fost infectat cu noul coronavirus. Lor li se adaugă Madonna, Andrea Bocelli, Idris Elba sau Tom Hanks.

În România, Marcel Pavel a fost prima vedeta diagnosticată cu COVID-19, iar din păcate cântărețul nu a făcut o formă ușoară a bolii, starea s-a de sănătate fiind într-un moment de cumpăna în cursul acestei veri. Adriana Trandafir, Alina Pușcaș, Andreea Esca, Adelina Pestrițu, Andrei Ștefănescu, sunt doar câteva dintre numele care au avut în cursul acestui an un test pozitiv pentru SARS-CoV-2.

FOTO: Instagram: Adelina Pestrițul

Adelina Pestrițu a aflat când a rămas fără gust și fără miros

Bruneta a povestit pe rețelele sociale că a aflat că este infectată cu noul coronavirus când a rămas fără gust și fără miros. Ea a povestit că a intrat în contact cu o persoană, despre care nu știa la acel moment că este pozitivă.

„Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros, mi-am făcut un test. Testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului, aștept să fiu preluată și internată. Toți cei din familie vor fi testați, Zeni, bunicii… Soțul a ieșit negativ, dar va țin la curent.Oamenii dansează până la moarte. O boală necruţătoare. Epidemia a cuprins Planeta

Nu am știut că persoană respectivă este infectată cu COVID, eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Am mâncat o ciocolată și simțeam că și cum mâncăm hârtie. Deocamdată starea mea de sănătate este bună. O să va țin la curent pe măsură ce voi putea să comunic ceea ce se întâmplă. Asta e, nu putem să prevedem aceste episoade din viață noastră. Protejați-va, aveți grijă”, a povestit Adelina pe Instagram, la începutul lunii septembrie.

Marcel Pavel, prima vedetă infectată cu COVID-19

În timpul filmărilor pentru „Te cunosc de undeva”, Marcel Pavel a fost internat de urgență la Matei Balș, pentru că s-a simțit rău. Simptomele artistului au început, în vara acestui an, ca o răceală, însă starea s-a de sănătate s-a agravat, așa cum a povestit cânărețul în mai multe rânduri. Pavel a contactat și o dulbă pneumonie, corelată cu infecția cu noul coronavirus, așa cum a scris pe Facebook.

„În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului “Matei Balș” am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor a Institutului “Matei Balș”, a povestit Marcel Pavel în acea perioadă.

Andreea Esca și familia au trecut prin momentele de coșmar

Pentru familia Andreei Esca, COVID-19 a fost un moment de cumpănă, petrecut în cursul acestei veri. Știrista, soțul ei și fiul ei s-au infectat cu SARS-CoV-2, iar Alexnder Eram a dezvoltat o formă gravă a bolii, ajungând în secția de ATI.

Vedeta de televiziune a povestit la acele momente că fiul și soțul ei au fost primele persoane internate, urmând să fie internată și ea, când a rămas fără gust și fără miros.

„Am avut Covid. Eu, soțul meu și unul dintre copii. Primul care s-a îmbolnăvit a fost soțul meu. Am asociat simptomele cu o problemă gastrică. Primul simptom a fost că mi-am pierdut mirosul. Găteam ceva și n-am mai simtit mirosul de usturoi. M-am dus la spital, la Victor Babeș. În cazul soțului meu, lucrurile au fost mult mai grave.

Nu are nicio boală cronică, nu fumează, face sport și nu face excese, dar a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Într-o dimineață, fiul meu m-a sunat și mi-a zis: Mama, pe tata l-au dus la Terapie Intensivă. Nu înțelegeam cum este posibil să fie el atât de afectat. A avut nevoie și de ventilație mecanică. Cât am putut comunica cu el, îmi spunea: „Nu mai pot. Așa arată iadul” .

Prioritar pentru mine a fost să mă ocup de sănătatea familiei mele. Nu mi se părea normal să dau declarații într-un moment în care eram panicată. Nu am fost în stare.

De la spital și de la înmormântare nu e nimic de spus. Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Nu cred că este vorba despre petrecerea de la mare. Cei care au fost acolo nu au mai avut teste pozitive”, a declarat vedeta la Pro TV.

Irina Loghin, internată la Matei Balș

Cântăreața Irina Loghin a fost și ea una dintre vedetele care s-a infectat cu noul coronavirus. Interpreta de muzică populară a fost internată la Matei Balș, iar din cele povestite pe rețelele sociale, stare de sănătate a fost una stabilă.

„Dragii mei, după cum probabil aţi aflat, am fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Vreau să vă asigur pe toţi că sunt bine, că nu am avut şi nu am absolut nici un simptom, iar radiografia pulmonară şi toate analizele de sânge au ieşit în regulă. Mi-am făcut testul din proprie iniţiativă, fiind a treia oară când îl fac, la distanţă de o lună. Din păcate, de data aceasta am avut ghinionul ca rezultatul să fie pozitiv. Dar Dumnezeu mă iubeşte şi m-a ferit de o formă mai agresivă a acestei boli. Cu emoţii în suflet v-am simţit aproape în aceste zile”, a scris cântăreața pe Facebook la acel moment.

Emily Burghelea a avut simptome de răceala

Fosta asistenta TV s-a infectat cu noul coronavirus în luna decembrie. Blondina a avut simptome de răceală.

„Eu sunt pozitivă și sunt carantinată. Nu am luat în seamă mesajele de la Ministerul Sănătății. Mesajele și mail-urile pe care le-am primit nu au făcut decât să ne bulverseze și să ne scoată din ritm. Am trecut prin niște stări de confuzie destul de neplăcute. (...) Am avut simptome destul de ușoare din fericire. Ieri m-am simțit destul de slăbită, dar astăzi sunt mai bine. Exact în aceeași perioadă iubitul meu trebuia să plece la Timișoara, la un curs de programare neuro-lingvistică. Din fericire, a găsit o cale prin care poate participa online și am decis să fac și eu acest curs alături de el.

Programul este foarte încărcat, nu avem timp să ne plictisim deloc. Începem la 10, avem pauză de la 12 la 13, o oră, apoi până la ora 20 suntem în priză. Învățăm foarte multe lucruri interesante și asta ne ajută mult psihicul.

Dacă nu îți organizezi bine timpul poate să fie o corvoadă. Încerc să fac ordine în fiecare dimineață, să mă aranjez, să mă îmbrac lejer, dar frumos ca să am moralul ridicat. Luăm suplimente și facem tot ce este nevoie ca să ne revenim cât mai repede”, a declarat Emily Burghelea în exclusivitate pentru Fanatik.ro.

Anamaria Prodan s-a confruntat cu o formă gravă a bolii

Sexy impresara a ajuns de urgență la Matei Balș, în urmă cu câteva săptămâni, starea ei de sănătate fiind pusă în pericol de infecția cu SARS-CoV-2.

„A fost greu, cumplit. Astăzi mă simt mult mai bine, dar a fost cumplit. Nu mă așteptam ca pe mine să mă răpună ceva. Problemele cumplite sunt atunci când simți că nu poți să respiri, în momentul ăla intervine panica. Imediat după am fost la spital, mi-au verificat plămânii, apoi am stat frumos acasă liniștită, am făcut perfuzii cu toate vitaminele, am urmat schema asta pe care medicii lui Gigi Becali au făcut-o și care a dat roade pe fiecare pacient”, a declarat soția lui Reghe pentru GSP.

FOTO: Instagram: Codin Maticiuc

Codin Maticiuc a împărtășit momentul testării cu fanii de pe Instagram

Codin Maticiuc completează lista vedetelor care au făcut COVID-19. El a postat un mesaj pe rețelele sociale și i-a anunțat pe fanii internauți, la începutul lunii noiembrie.

„Nu, nu este o glumă macabra de de Halloween. Este o realitate....Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem, cum nu prea avem nici gust, nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil sa am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară. Luni m-am programat la test. Am sunat la Ok Medical căci din câte știu sunt singurii care pentru 250 de lei îți fac testul acasă. Cum noi eram mulți (cu părinții mei) chiar merita 250 de lei deplasarea lor, protejându-i și pe alții de ieșirea noastră pentru testare.

Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc ca părinții mei și ai ei au nu a au fost infectați. Alt noroc este ca am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care sa ne supere. Doamne ajuta!

Am covid19, eu și ai mei și cel puțin deocamdată este cea mai ușoară răceală pe care am avut-o vreodată. Asta nu înseamnă că alții nu suferă sau ca noi nu am fost norocoși. Am fost, slavă Domnului. Protejați-va cât puteți. Purtați mască, nu e atât de greu, am demonstrat-o chiar noi cei de la Tshirt Factory când am făcut măștile noastre și cool și ușoare pe care trei luni mai târziu OMS-ul le-a declarat pe locul 3 ca siguranță. Încercați să amânați cât puteți momentul contactării acestui virus care poate fi fatal pentru oamenii în vârstă” a declarat vedeta pe Instagram.