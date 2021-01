Veste proastă pentru Donald Trump. Președintele american ar putea fi șters sau chiar înlocuit din „Singur Acasă 2” (FOTO)

În contextul în care din ce în ce mai multe rețele sociale i-au întors spatele, iar Twitter i-a închis inclusiv contul lui Donald Trump, fanii serie „Home Alone” au venit cu propunerea de a-l înlătura pe președeintele Trump din cel de-al doile film, mai exact din scena în care îl îndrumă pe Kevin spre recepție.

Internauții au propus și o mulțime de variante prin care să0l scoată pe Trump din film, fie prin tăiere fie prin înclocuire cu alte vedete sau chiar cu Macaulay Culkin, starul care a dat viață unuia dintre cele mai îndrăgite personaje din filmele de Cărciun, scrie The Independent.

Fanii peliculei sunt de părere că Trump ar putea fi înlocuit cu Macaulay Culkin, la vârsta adultă de 40 de ani, marcând oreîntâlnire între cele două personaje. Starul din Sigur Acasă a fost încântat de idee și a scris pe contul său de Twitter că o susține.

„Petiție pentru înlocuirea digitală a lui Trump în „Acasă Singură 2” cu Mackin de 40 de ani”, a scris unul dintre internauți. Postarea s-a viralizat și a ajuns și la urechile actorului, care a scris imediat „Vândut”.

În mediul online s-a dat startul imaignilor amuzate care prezintă variante ce l-ar putea înlocuit pe Donald Trump. Printre ele se numără Dolly Parton sau Keanu Reeves.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4