Vica Blochina, dezvăluiri cutremurătoare dinainte să provoace un accident rutier. Cum a reușit să piardă controlul autoturismului

Vica Blochina a vorbit despre cumplitul moment în care a provocat un accident rutier. Fosta prezentatoare TV a povestit că s-a simțit rău la volan, motiv pentru care a încercat să iasă din trafic, îsnă n-a reușit fără să provoace o nenorocire.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită”, a declarat Vica Blochina pentru click.ro.

Accidentul a avut loc luni, iar blondina a fost rănită și a rămas internată în spital.

„Mâine ajung acasă. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, a mai spus Vica Blochina.

Inițial, fosta balerină n-a spus exact ce s-a întâmplat, însă a mărturisit că ea este responsabilă pentru ciocnire.

"Eu am fost de vină. Am lovit toată partea dreaptă a mașinii. Sunt amețită. Fac niște perfuzii și sper să ajung repede acasă", a declarat Vica Blochina pentru cancan.ro.