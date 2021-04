Victor Pițurcă a dezvăluit secretul. Cum reușește la 65 de ani să se mențină ca la 35. „Am trecut ușor peste COVID"

La aproape 65 de ani, Victor Pițurcă este „slim-fit", într-o formă de invidiat. La vârsta la care mulți bărbați au părul alb ori suferă de calviție și se plâng de diverse afecțiuni, „Piți" arată ca la 35 de ani.

Fostul selecționer al României a dezvăluit cum reușește să se întrețină atât de bine.

„Alerg în pădure în fiecare zi și sunt înconjurat de nepoți, mă consider un om fericit.

Eu nu consum decât fructe și legume de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară. De fumat m-am lăsat de tânăr. În plus, am grijă să fac sport regulat. Iar faptul că nu am încărunțit așa de tare să știți că este genetic, mama este așa", a dezvăluit Victor Pițurcă pentru Antena Sport.

Victor Pițurcă: „Am trecut ușor peste COVID"

Victor Pițurcă a avut COVID-19 anul trecut, dar virusul nu i-a pus mari probleme. Fostul atacant a câștigat bătălia cu SARS-COV-2 „en fanfare", așa cum făcea cu naționala, când defila în grupa de calificare pentru EURO 2008.

„E foarte greu, e groaznic, fiindcă am fost obligaţi să stăm mult în casă. Această pandemie ne-a schimbat cursul vieţii şi probabil că vom mai avea mult de tras ca să putem trece complet peste această pandemie.

Am avut şi COVID-19 anul trecut, fără simptome deosebite, l-am trecut uşor, dar câteva sechele mai rămân. Mi-am făcut şi vaccinul”, a mai dezvăluit Victor Piţurcă.A MURIT fondatorul PSD! Era infectat cu COVID-19!