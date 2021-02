Victor Slav își deschide propria afacere. Unde a fost surprins prezentatorul TV

Victor Slav devine om de afaceri, după ce a încheiat colaborarea cu Kanal D. Fostul prezentator TV a fost surprins de fotoreporterii Click în viitorul local, unde se muncește de zor pentru amenajare.

Localul de pe bulevardul Decebal din centrul Capitalei va avea specific internaţional. Cel mai probabil, inaugurarea va avea loc la începutul primăverii.

“Da, Victor îşi va deschide propriul restaurant. A muncit foarte mult, este asociat cu un prieten foarte bun. Peste o lună o să dea drumul la treabă”, a confirmat un apropiat al vedetei potrivit sursei citate.

Restaurantul lui Victor Slav se află situat pe bulevardul Dacia și este aproape gata de deschidere

Victor Slav cere 500.000 de euro de la statul român

Fostul prezentator meteo cere despăgubiri de 500.000 de euro de la statul român după ce a fost testat cu aparatul Drug Test la o acțiune a poliției, iar rezultatul a fost pozitiv pentru consumul de cannabis. Analizele de sânge au arătat însă că Slav nu consumase nicio substanță halucinogenă. Acum, pentru că reputația sa a fost pătată în mod injust, Slav a dat în judecată statul român și cere 500.000 de euro despăgubiri.

Parcursul în televiziune al lui Victor Slav

Victor Slav este unul dintre cei mai atrăgători bărbati din România, devenind cunoscut ca prezentator meteo. El a fost si prezentatorul emisiunii Frumusete pe muchie de cutit, difuzată în anul 2009 pe Pro TV. Totuși, cariera lui in domeniul televiziunii incepe mult mai devreme, anul 2008 fiind totusi extrem de fructuos.

Anul 2001 – Vara ispitelor – o emisiune fierbinte. Alaturi de Bogdan Vladau, Victor Slav incerca sa alunge gandurile de casatorie ale unor femei aflate extrem de aproape de cel mai important moment din viata lor.

Anul 2006 – Victor Slav castiga un premiu deosebit. Emisiunea Dansez pentru tine a surprins in sezonul al II-lea prin oameni care isi doreau cu adevarat sa castige pentru a salva pe cineva. Biografia lui Victor Slav ne dezvaluie ca in anul 2006 vedeta noastra a facut foarte multe acte de caritate. Acesta a castigat premiul I in cadrul emisiunii mai sus amintite.

Victor Slav a prezentat emisiunea WowBiz, impreuna cu frumoasa Andreea Mantea, in perioada 2017-2018, la Kanal D.

Din 2018, Victor Slav si Catalin Cazacu sunt prezentatorii emisiunii Vulturii de noapte, de la Kanal D.

In 2019 a fost invitat ca jurat in emisiunea Bravo, ai stil!, alaturi de Catalin Cazacu.