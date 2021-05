Victor Socaciu, primele declarații după trei săptămâni petrecute în spital, din cauza infecției cu COVID-19. Artistul încă are nevoie de tratament (VIDEO)

Victor Socaciu a trecut prin momente grele din cauza complicațiilor provocate de infectarea cu COVID-19. Artistul a fost internat în stare gravă la un spital din București, însă a învins viroza, iar acum a găsit puterea să povestească prin ce a trecut.

Folkistul în vârstă de 68 de ani a avut nevoie de oxigen, iar medicii s-au îngrijorat pentru starea lui, din cauza problemelor de sănătate pe care le are, precum diabetul. De asemenea, în urmă cu zece ani, artistul a trecut printr-un transplant de rinichi.

"Am stat în spital în jur de trei săptămâni. Acum sunt pe finalul tratamentului, deci mai am probabil câteva zile să închei medicaţia respectivă. Am doar o simplă răguşeală, dar în rest mă simt foarte bine”, a declarat Victor Socaciu,la Antena 3, citează unica.ro.

Sprijinul familiei a contat enorm pentru cântărețul care s-a temut că își va pierde viața.

„Da, mi-a fost teamă, ca oricărui om, sigur că da. Am avut un sprijin de la rude, fetele mele, Iulia şi Ana-Maria. De asemenea, nu pot să nu închei decât cu faptul că, adevăratul loc care vindecă rămâne totuşi familia şi îi mulţumesc mult soţiei mele care a fost în această perioadă, Îngerul meu protector", a mai spus el.