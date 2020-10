Vila de la Izvorani a lui Irinel Columbeanu, scoasă la vânzare. Cât costă și cum arată spectaculosul imobil cu 15 dormitoare (GALERIE FOTO)

Din multimilionar, Irinel Columeanu a ajuns aproape falit. Fostul om de afaceri a ajuns de la un stil de viață opulent, la un trai modest. Îngropat în datorii, Columbeanu a pierdut celebra vilă de la Izvorani, care a fost scoasă la vânzare de noul proprietar.

3,9 milioane de euro vrea noul proprietar pentru fosta vilă a lui Irinel Columbeanu. Imobilul este de fapt un „palat" cu 15 dormitoare, teren de 10 hectare și obiecte de artă, printre care sculptura lui Sabin Bălașa, „Echilibru".

Fosta vilă a lui Irinel Columbeanu, la 30 de kilometri de București

De regulă, pentru imobilele foarte mari se găsește foarte greu cumpărător. Astfel, noul proprietar ia în calcul și închirierea vilei, pentru 15.000 de euro lunar.

„Vilă de vânzare/închiriere Snagov, 10.000 mp teren, 2.500 mp construcţie. 15 dormitoare cu baie şi dressing propriu fiecare, saună, piscină interioară şi exterioară, ponton, 5 bărci la lac, bucătărie profesională. Ideal hotel, spa, clinică detox, azil privat sau locaţie de evenimente", este descrierea Regatta Real Estate, agenția imobiliară care se ocupă de tranzacționare.

Irinel Columbeanu, ajuns la „sapă de lemn"

Vila nu mai aparține lui Columbeanu din 2012. Controversatul personaj monden deținea în urmă cu 13 ani o avere estimată la 150 de milioane de euro, avea apariții publice în mașini de lux, iar în prezent locuiește singur, într-un apartament de două camere din Colentina.

Irinel Columeanu, părăsit de fiică

Fiica sa a plecat în Statele Unite ale Americii, unde se află alături de mama sa, Monica Gabor. Omul de afaceri ajuns la „sapă de lemn" a declarat că a luat un singur lucru din fosta casă: un album foto.

„Fiica mea este foarte bine și cred că va fi din ce în ce mai bine, pe măsura ce va crește. Nu am mai văzut-o de câteva zile, ne-am văzut virtual. Îmi este dor de ea. Este plecată de doi ani în America. De la vilă am luat doar un album foto cu Irina, ce are o mare valoare sentimentală", a declarat Irinel Columbeanu la Pro TV.