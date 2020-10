Viviana Sposub a fost testată pozitiv pentru coronavirus: ”Am fost și eu depistată cu virusul Covid-19”

Viviana Sposub a decis să își facă testul PCR pentru depistarea noului coronavirus de tip SARS-CoV-2. În cursul zilei de astăzi vedeta a primit și rezultatul, care, din nefericire, i-a adus o veste la care nu se aștepta. Celebra prezentatoare TV a fost infectată cu noul virus ucigaș, care a făcut deja milioane de victime la nivel mondial.

Viviana Sposub a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus



După ce în urmă cu doar o zi, partenerul ei de viață, George Burcea a fost depistat pozitiv cu noul virus ucigaș, Viviana s-a hotărât să efectueze testul Real Time PCR.

Rezultatul primit astăzi, în jurul orelor prânzului,a fost unul pozitiv. În urma veștii neplăcute pe care a primit-o, frumoasa brunetă s-a izolat în casă și i-a anunțat pe cei cu care a intrat în contact în ultimele zile că a fost contaminată cu noul virus, astfel încât procedurile să fie aplicate de fiecare.

Din fericire, starea ei de sănătate este una foarte bună, iar singurele simptome pe care le-a avut au fost în urmă cu doar câteva zile când a prezentat mici semne de răceală. Nici George nu se simte mai rău.

”Ieri, după ce George a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, am decis să mă programez la testare. Tocmai ce am primit rezultatul și mi-a fost confirmat faptul că am și eu virusul. Momentan ne simțim bine amândoi, iar pentru următoarea perioadă vom sta izolați la domiciliu. Vă ținem la curent cu starea noastră, dar sunt sigură că vom trece cu bine peste acest moment.”, a declarat Viviana Spsub, conform Libertatea.ro.

În ce stare se află George Burcea

Actorul George Burcea s-ar fi infectat cu noul coronavirus, după ce ar fi manisfestat anumite simtome ușoare, în urmă cu doar câteva zile.

Starea de sănătate a fostului soț al Andreei Bălan este una bună, stabilă, maifestând doar mici simptome de intensitate scăzută, sub forma unor dureri de cap.

“Așa este, am fost depistat cu noul virus – COVID – 19. Vreau să vă asigur că mă simt bine, nu am niciun fel de simptom în acest moment și m-am izolat imediat, în casă. Totodată, i-am sunat pe toți cei cu care am intrat în contact și le-am spus despre rezultatul testului. Sunt optimist și sunt sigur că voi trece și peste această nouă provocare din viață, cât se poate de rapid”, a declarat George Burcea, conform ProTV.

Diagnosticul dur primit de celebrul actor vine la scurt timp de la acuzațiile pe care fosta lui soție, Andreea Bălan, le-a făcut la adresa lui. Aceasta susține că George Burcea și-ar neglija cele două fetițe și că vizitele lui ar fi din ce în ce mai rare, ea fiind nevoită să se descurce de una singură de creșterea și educația Ellei și a Clarei.