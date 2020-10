Vlăduța Lupău, infectată cu noul coronavirus. Artista a făcut anunțul pe rețelele de socializare

Vlăduţa Lupău, una din cele mai frumoase cântăreţe de muzică populară din România, a fost testată pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Anunțul a fost făcut chiar de ea. Cântăreața de muzică populară s-a confesat fanilor ei din mediul online. Cu ce simptome se confruntă artista?

Vlăduța Lupău a fost depistată pozitiv cu virusul Covid-19

Interpreta de muzică populară din Șimleu Silvaniei le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că a fost confirmată cu noul virus Covid-19. Vlăduța Lupău le-a povestit admiratorilor ei prin ce a trecut. Artista a mărturisit că a avut simptome specifice unei răceli, care au determinat-o să își facă testul pentru Covid-19.

Vedeta a postat pe contul său de Instagram o fotografie, alături de un mesaj emoționant, prin care a făcut anunțul care i-a luat prin surpindere atât pe apropiații ei, cât și pe urmăritorii din mediul online.

„Am avut simptome specifice unei răceli”

Anunțul conform căruia Vlăduța Lupău a fost confirmată cu Covid-19 i-a întristat pe fani și i-au transmis artistei mesaje de încurajare și însănătoșire grabnică. Cântăreața a povestit că la început a avut simptome specifice uneri simple răceli, iar acest lucru a determinat-o să își facă un test PCR pentru depistarea infecției cu virusul Covid-19. Din nefericire, rezultatul acestuia a fost unul pozitiv.

„Dragii mei... vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa. Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare. ”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău susține că nu știe de unde ar fi putut lua virusul, având în vedere că în ultimele luni nu a mai participat la evenimente și a evitat aglomerațiile din cauza măsurilor de restricție impuse de autorități.

”De unde am contractat virusul? Nici eu nu știu. Mai ales că nu am fost prezentă la niciun eveniment de când s-au interzis pe plan național. Vă îndemn pe toți cei care credeți că aveți simptome de răceală să vă faceți testul cât mai rapid pentru a nu răspândi mai departe acest virus.”, a mai scris frumoasa artistă pe contul său de Instagram.