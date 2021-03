Vloggerul Selly, primele explicații după amenda primită la petrecerea sa: ''Legea e foarte stupidă. Este ireal câtă ipocrizie există în țara asta'' (VIDEO)

Vloggerul Selly și-a serbat ziua de naștere, sâmbătă seară, într-un local din județul Ilfov, alături de mai mulți prieteni. El a fost amendat de polițiștii din Ilfov, pentru nerespectarea măsurilor sanitare impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

Acesta a vorbit, luni, într-o postare video pe Youtube, despre amenda în valoare de 15.000 de lei, primită de la poliție în urma petrecerii sale.

Vloggerul consideră că legea „este foarte stupidă” pentru că „cluburile sunt pline“ şi regulile nu se aplică „pentru toată lumea la fel“. Acesta a mai precizat că a luat măsuri de protecție înainte de eveniment, cerându-le tuturor participanților să se testeze.

''Văd că s-au terminat toate problemele țării, iar România fierbe că m-am văzut eu cu câțiva prieteni de-ai mei de ziua mea. Este ireal câtă ipocrizie poate exista în țara asta! Eu chiar cred că pandemia asta există și că e un pericol real. Chiar cred că trebuie să avem grijă, nu sunt pe conspirații din alea că pandemia e o invenție, că e făcută în laborator. Nu Poliția e cea care trebuie înjurată, Poliția nu face legea, doar o aplică și în cazul ăsta oamenii legii doar și-au făcut meseria.'', spune vloggerul.

''Au constatat ce s-a întâmplat și au aplicat sancțiuni conform legii. Problema e legea, legea e foarte stupidă. Legea ar trebui să fie aceeași pentru toți. Cum e aceeași pentru toți când toate cluburile sunt pline? Pandemia asta durează de un an, nu-mi spuneți că nu v-ați chemat prietenii la ziua de naștere, pe bune acum. Eu îmi asum, am încălcat legea și am plătit.''

Andrei Șelaru mai spune că a rugat toți oamenii să își facă un test COVID înainte să vină la petrecere.

''Tocmai ca să fim siguri că nu vine nimeni cu virusul acolo. 90 la sută au făcut treaba asta. Mai sunt câțiva care au uitat. Câțiva din staff-ul tehnic al lui Tzancă, care montau instrumentele acolo. Toți au fost negativi. A doua seară, sâmbătă, mi-am chemat prietenii de-o seamă cu mine, care 90 la sută dintre ei asculta manele și sunt copii foarte inteligenți, majoritatea dintre ei sunt la Medicină. E și asta un gen muzical. Și pentru că ăsta era preferatul tuturor l-am chemat pe Tzancă Uraganu să cânte, care ne-a depășit toate așteptările, a făcut show total, ore în șir, și el și Biju. Noi, invitații nu am fost niciodată mai mult de 20 simultan acolo.'', a conchis vloggerul.



Selly, amendat după petrecerea de ziua lui



Polițiștii au identificat până acum trei persoane, pe care le-au amendat cu 15 mii de lei.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, cu privire la faptul că a fost organizat un eveniment privat, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este abilitat să comunice următoarele:Diana Şoşoacă s-a dat în spectacol, în plenul Parlamentului: l-a chemat pe Marcel Ciolacu la protestul din 7 martie şi a desfiinţat bugetul

La data de 28 februarie a.c., polițiștii orașului Snagov s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în orașul Snagov a fost organizat un eveniment privat, la care au participat peste 20 de persoane, încălcând normele de protecție sanitară. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat, până la acest moment, proprietarul societății, un participant și organizatorul evenimentului.

Aceștia au fost sancționați contravențional, conform prevederilor Legii nr. 55/2020, cu amenzi în valoare de 15.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală.

În continuare, polițiștii efectuează verificări, pentru identificarea tuturor persoanelor participante la eveniment, urmând a fi luate măsurile legale care se impun”, se arată într-un comunicat al Poliției Ilfov.