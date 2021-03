Walter şi Raluca Zenga au oferit răsturnarea de situaţie a anului, în showbiz. Anunţul i-a uimit până şi pe apropiaţii cuplului

Walter Zenga și soția sa, Raluca, nu mai divorţează. Se pare că ei au decis să mai ofere o şansă mariajului. Asta în condiţiile în care, la un moment dat, au depus chiar actele pentru o separare oficială.

Walter Zenga a anunţat că nu sunt despărţiţi

"Nu suntem deloc despărțiți. Nu! Clar sunt cu Raluca. A pus ea o postare în legătură cu noi pe care a șters-o după 8 ore", a spus Walter Zenga la o emisiune din Italia. Raluca se află în această perioadă în Uganda. Ea își continuă astfel în această perioadă călătoriile prin lume, despre care scrie pe bloc, potrivit celor de la Prosport. Totodată, ea are grijă și de cei doi copii ai săi, Samira și Walter Jr.

Fostul antrenor de la Național și FCSB a spus și că e dispus să mai acorde o șansă iubirii și că vrea să întâlnească "acea dragoste sinceră, care să nu trădeze", fără să precizeze dacă marea dragoste e soţia lui, Raluca.

Walter şi Raluca Zenga, de 17 ani împreună

Walter și Raluca Zenga au o relație de 17 ani, din care 14 i-au petrecut căsătoriți. Anul 2020 se pare că i-a pus cel mai mult la încercare. Antrenorul italian a oferit o declaraţie, în urmă cu câteva luni, în care se părea c-o atacă tocmai pe Raluca.

"Aș vrea să șterg anul 2020 din viața mea. Am învățat foarte multe lucruri despre mine și despre lume. Și am învățat că este cel mai rău atunci când ești dezamăgit. Am stat în Italia în perioada de izolare, la Cagliari. Am învățat că dacă te simți bine cu tine ai câștigat tot în viața asta. Încerc să mă simt bine azi. Azi este cel mai important. Timpul este cel mai frumos cadou pe care ni-l oferă viața", a declarat Zenga pentru Pro TV, în noiembrie.