Walter Zenga, primele declarații despre divorț: Eu și soția mea Raluca nu mai formăm in cuplu. A decis să o ia pe un alt drum

Walter Zenga divorțează de soția sa, Raluca. Antrenorul a postat un mesaj pe Instagram în care confimat zvonurile care circulau în presă și în care a povestit motivele pentru care după 14 de ani de căsnicie, a ales să meargă pe alt drum.

Zenga a mărturist că nu mai formează un cuplu cu soția sa, din cauza distanței și a schimbării de atitudine din partea ei. Din mesajul lui reiese că soția este cea care a ales să pună punct relației.

„Ceea ce a apărut in ultimele zile în mass-media, cu privire la divorțul familiei Zenga, este adevărat! Nu mi-aș fi dorit ca eu și soția mea să ajungem în acest punct, însă viața este plină de surprize! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lăsa loc de alte interpretări! Eu și soția mea Raluca nu mai formăm in cuplu de ceva timp, din păcate relațiile dintre noi s-au răcit, atât datorită distanței dintre noi, creată și din cauza jobului meu de antrenor, dar și pentru că nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie! Soția mea este schimbată radical. A decis să o ia pe un alt drum, pe care va merge singură de-acum încolo. Libertatea pe care i-am oferit-o mereu s-a întors cumva împotriva noastră. Din respect pentru copiii noștri, nu vă pot oferi prea multe detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorț la Curtea de Apel din Dubai”, a scris Zenga pe Instagram, potrivit gsp.ro.

Raluca Zenga a negat divorțul

Raluca Zenga a negat separarea de soțul ei, la sfârșitul lunii august. Blondina a declarat atunci, că anul acesta, pandemia i-a ținut la distanță, fizic, mai mult decât de obicei.

"Toate bune la noi aici în Dubai. Din păcate, nu am putut să călătorim vara asta, însă Walter a avenit înapoi din Italia și suntem cu toții acasă", și-a început Raluca confesiunea, într-un interviu acordat echiepei emisiunii "Vorbește Lumea".

Legat de faptul că în toată această perioadă nu a reacționat în nici un fel la știrile care au ținut primele pagini ale ziarelor, soția lui Zenga a declarat că n-a simțit nevoia să lămurească niște zvonuri nefondate.

"Noi n-am simțit nevoia să dăm explicații elaborate pentru niște zvonuri nefondate. Ne-am văzut de treaba noastră, de casa noastră. Am scris la un moment dat, am făcut o postare pe contul meu de Instagram, în care am vrut să spun că suntem ok, nu e necesar tot aceast tam-tam. Apoi am vorbit noi și am zic că nu trebuie să dăm explicații pentru viața noastră privată", a spus blonda.