Ziua internațională a pisicii. 5 pisici celebre care au scris istorie (FOTO)

Ziua internațională a pisicii se sărbătorește pe data de 8 august. Fondul Internațional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare — IFAW) și alte grupuri pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an pisicilor, începând din 2002, pentru a crește gradul de conștientizare al oamenilor față de nevoile micilor feline și față de lupta împotriva neglijenței și a abuzurilor asupra acestora. De-a lungul timpului, mai multe feline au devenit celebre și se bucură de milioane de fani din întreaga lume. Ba chiar ne-ar putea da lecții atunci când vine vorba de like-uri și share-uri. Iată care sunt cinci dintre cele mai celebre pisici.

Top 5 pisici celebre

Pisici celebre – Grumpy

Grumpy Cat este cea mai faimoasă mică felină din lume, cu milioane de fani pe site-urile de socializare. Aceasta se bucura de peste o milioane de fani pe Facebook, 2,6 milioane pe Instagram, peste 1 milion pe Twitter și peste 260 000 de subscriberi pe YouTube.

A devenit populară pe internet datorită expresiei faciale. Stăpâna sa, Tabatha Bundesen, a declarat că mimica morocănoasă a pisicii se datorează unei forme bizare de nanism.

Grumpy apărut în nenumărate emisiuni ale televiziunilor americane, a vizitat şi redacţia Times, pentru o şedinţă foto, şi Forbes, pentru un interviu, şi a apărut pe coperta Wall Street Journal şi a New York Magazine. Ba chiar a devenit și brand al firmei Friskies.

Din nefericire, Grumpy Cat a decedat în urma unor infecții la tractul urinar acasă, pe 14 mai 2019, la vârsta de șapte ani.

Lovitură în televiziune! Transferul lui Mircea Badea...

Pisici celebre – Lil BUB

Lil BUB a fost o pisică faimoasă, cu o înfățișare unică. Proprietarul ei, Mike Bridavsky, a adoptat-o la cererea prietenilor lui, care o găsiseră în gunoi. La fel ca felina sa prietenă, Grumpy și Lil BUB se bucura de milioane de fani din întreaga lume, fiind celebră pe internet.

Aspectul ei fizic a atras simpatia oamenilor: ochi mari, proeminenți și limba care stătea mereu pe afară. Din nefericire, Lil BUB a decedat în decembrie 2019, la vârsta de 8 ani, toate aceste trăsături fizice ale ei fiind de fapt consecințe ale bolii de care suferea. Lil BUB avea polidactilie şi suferea de nanism, dar şi de o boală a oaselor numită osteopetroză.

În ceea ce privește limba scoasă, pisica avea maxilarul inferior foarte mic și nu avea dinți, de unde acest aspect al ei.

Datorită lui Lil BUB, a fost lansat în SUA primul fond naţional pentru animale cu nevoi speciale, aceasta ajutând la colectarea a peste 700.000 de dolari pentru organizaţiile din domeniu, potrivit Digi 24. De asemenea, aceasta a fost protagonista documentarului "Lil BUB & Friendz".

Pisici celebre – Venus

Venus are milioane de fani pe internet. De exemplu, pe Instagram se bucură de două milioane de urmăritori.

Tot înfățișarea ei a făcut-o faimoasă. Aceasta are jumătate de chip negru cu un ochi albastru și altă jumătate portocalie cu ochiul verde.

Deseori, oamenii folosesc termenul de „himeră” în cazul acestor pisici. Aceste anormalități se produc în momentul în care celulele pisicii care provin de la doi sau mai mulți zigoți se combină într-una singura.

Venus a fost adoptată de pe stradă în septembrie 2009 de către un cuplu din Carolina de Nord care are alte patru animale de companie: trei pisici pe nume Tater Tot, Roo și Ginger și un câine pe nume Halo. Venus a devenit celebră după o postare pe Reddit din august 2012. Aceasta în cadrul emisiunilor TV The Today Show, în august 2012 și Fox & Friends, în iulie 2014.

Pisici celebre – Larry

Larry are titlul de Prinzător-șef de Șoareci (Chief Mouser) la reședința premierului Regatului Unit. Acesta s-a mutat în casa de pe Downing Street 10 în anul 2011 și a rămas singura care deține rolul de a speria șoarecii la reședința premierului.

În momentul în care a fost adus la reședința premierului, lui Larry i s-a dat o misiune clară: să elimine rozătoarele. La vremea aceea, un şobolan negru fusese văzut în timp ce traversa pe lângă uşa din faţa a reşedinţei. Se întâmpla chiar în vreme ce în faţa casei se transmitea live într-o emisiune televizată.

Larry este un motan cu blana tărcată și cu pete albe, despre care se crede că s-a născut în ianuarie 2007.

Pisici celebre – Choupette

Choupette a fost pisica persană a designerului Karl Lagerfeld, care a devenit celebră. După ce stăpânului său a murit la vârsta de 85 de ani, în februarie 2019, pisica a moștenit o avere uriașă pe care i-a lăsat-o creatorul de modă.

Astfel, după vestea că Lagerfeld a murit, atenţia a fost îndreptată către pisica persană, care în industria modei este aproape la fel de celebră precum stăpânul său.

Choupette a fost, de altfel, subiectul principal al mai multor interviuri acordate de Karl Lagerfeld, acesta mărturisind că dragostea sa pentru pisică l-a făcut să-i ofere tot ce poate mai bun: două menajere, o gardă de corp, boluri din porţelan şi farfurii de argint din care pisica mănâncă stând pe masă şi propriile tablete la care să se joace.

De asemenea, acesta mai spunea că nu s-a atins de banii pe care i-a câștigat pisica din reclame.