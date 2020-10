Nicușor Dan: Nu mi-am început mandatul din cauza PSD București. Rețeaua de termoficare e praf și pierdem timp prețios în pregătirea managementului de avarie (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General ales al Bucureștiului, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că depunerea jurământului și începerea mandatului său întârzie foarte mult din cauza PSD București, care a depus nu mai puțin de 52 de contestații în instanță. Dan s-a arătat extrem de nemulțumit deoarece, a explicat el, se pierde timp prețios în care putea pregăti managementul de avarie pentru gestionarea rapidă a avariilor care sigur vor apărea la rețeaua de termoficare în această iarnă.

„Bucureștiul are trei probleme grave și urgente: problema coronavirusului, a căldurii și apei calde, și a crizei financiare.

Asta e o problemă care ține și de Codul Administrativ, care lungește procedurile, dar e o rea voință a PSD București, care a depus 52 de contestații la Tribunalul București, s-a format un dosar care a plecat la Curtea de Apel București pe care-l va analiza abia luni. Mai e și un proces de validare a consilierilor generali. Deci cel mai devreme îmi vom prelua mandatul joi sau vineri”, a declarat Dan.

Întrebat dacă această întârziere există cumva pentru că actuala administrație PSD ”face curat”, Nicușor Dan a răspuns: „Am informații că se fac angajări în Primăria Capitalei și în instituțiile din subordine, astfel încât oameni detașați, prin concursuri, să devină angajați pe post, ca să fie mai greu de scos. Acestea sunt legale dar imorale”.

Nicușor Dan a mai acuzat-o pe Gabriela Firea că, de când a pierdut alegerile, nu i-a mai păsat chiar deloc de București: „Primarul nu și-a exercitat mandatul, ca dovadă că nu am avut în ultimele 4 săptămâni nicio poziție publică pe marile probleme ale Bucureștiului.

