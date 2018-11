PMB: Există o singură procedură de achiziție de felicitări, cu o valoare estimată de 100.000 lei, nu de 100.000 euro, cum s-a speculat. Orice operator interesat poate participa

Primaria Municipiului Bucuresti sustine ca a demarat o singura procedura de achizitie de felicitari, cu o valoare estimata de 100.000 lei, felicitari pe care intentioneaza sa le transmita in conformitate cu uzantele de protocol institutional sau ca raspuns la mesajele primite cu prilejul sarbatorilor. Precizarile vin în urma unor speculatii aparute în presa în legatura cu aceasta procedura de achizitie.

”Concret, aceasta procedura a fost initiata in data de 19.10.2018, prin publicarea anuntului de publicitate in portalul dedicat, SICAP. Avand in vedere ca unul dintre operatori nu a raspuns in termen conditiilor autoritatii contractante, iar cel ramas nu a transmis raspuns la solicitarea de claraificari, achizitia nu a putut fi finalizata.

Astfel, in data de 5.11.2018 a fost reluata intreaga procedura, cu aceeasi valoare estimata de 100.000 de lei. La achizitia directa reluata, s-au inscris 3 operatori, care au fost invitati sa oferteze in SICAP, urmand ca pretul cel mai mic sa fie declarat castigator, in conditiile in care va respecta conditiile caietului de sarcini. Mentionam ca pana in acest acest moment a raspuns in SICAP 1 singur operator, ceilalti avand termen de raspuns data de 12 noiembrie. In data de 13 noiembrie, autoritatea contractanta urmeaza sa desemneze castigatorul, in functie de pret si de oferta tehnica transmisa”, a transmis PMB, printr-un comunicat.

Institutia mai precizeaza ca valoarea de 296.500 lei, despre care au scris unele publicatii, reprezinta suma celor trei invitatii de ofertare ale autoritatii contractante catre operatorii economici care au facut solicitare de participare la achizitie, in cadrul achizitiei reluate, si nu reprezinta valoarea estimata a achizitiei, care este de 100.000 lei.

”Referitor la valoarea efectiv platita pentru aceste produse, subliniem ca aceasta va fi stabilita in functie de numarul efectiv de felicitari expediate si pretul ofertantului declarat castigator, prin urmare suma de 100.000 de lei din solicitarea de participare este una estimata, un plafon maxim admis pe care furnizorii nu il pot depasi.

Mentionam ca estimarea pretului unitar a fost de 10 lei/felicitare, fiind realizata in baza ofertei desemnata castigatoare anul trecut, iar pretul final de contractare urmeaza sa fie stabilit in functie de ofertele primite, care pot fi sub pretul estimat.

In ceea ce priveste procedura utilizata, aceasta este achizitie directa, realizata cu transmiterea unei solicitari de participare – ceea ce inseamna ca orice operator interesat poate participa”, mai sustine Primaria.