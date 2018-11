Adi Despot: Românii au ajuns să facă politică non-stop. Stăm pe un butoi de pulbere și îmi e teamă că lucrurile o să explodeze

Societatea e mult prea tensionată acum din cauza politicului, iar nevoia de a trage la răspundere, inclusiv sub forma unor slogane vulgare, e un efect al lucrurilor care se întâmplă în politică, susține Adi Despot, într-un interviu pentru Digi24.

Solistul Vița de Vie mai spune că românii au ajuns să facă politică non-stop, lucru care nu e sănătos. Stăm pe un butoi de pulbere și îmi e teamă că lucrurile o să explodeze, a mai afirmat el.

”Sufăr din cauza faptului că societatea e mult prea preocupată de politică. Visez după vremurile în care avem timp să stăm pe Facebook și să ascultăm muzică sau să vedem ce se mai întâmplă, ce albume s-au mai lansat, și nu ce legi s-au băgat noaptea la vot.

Înțeleg frustrarea publicului. În același timp, online-ul e un cazan sub presiune. Oamenii în online au depășit nivelul de normalitate. Dacă am reuși să traducem în viața reală isteria din online, ar fi o tragedie. Noi abia am descoperit online-ul. O să vedem peste 10 ani, când vom avea o atitudine adecvată în online. Noi luăm de bun tot ce se întâmplă și peste tot, nu mai avem timp și filtre să fim coerenți, să nu mai fim atât de patetici. Nevoia de schimbare, de a trage la răspundere, sub orice formă, inclusiv în această formă vulgară, e un efect al cauzelor din politică.

Din 90 până acum doi ani, se făcea muzică pe bani publici, fără niciun fel de problemă sau fără tras de mânecă din zona publică. Din cauza faptului că internetul e inflamat la tot ce ține de politică și că românii au ajuns să facă politică 24 de ore, 7 zile pe săptămână, ceea ce nu e sănătos, cu riscul de a părea că am ceva cu instituțiile media care doar cu asta se ocupă, mi-ar plăcea să existe astfel de posturi media care să facă lucrul ăsta despre muzică. Stăm pe un butoi de pulbere, îmi e teamă că lucrurile o să explodeze, pentru că toată lumea face politică non-stop, încep să distorsioneze realitate. Să revenim”, a declarat Adi Despot, pentru Digi24.