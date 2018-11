Tăriceanu, despre cererea DNA de urmărire penală: Un demers politic și multă maculatură

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că noile acuzații pe care i le aduce DNA sunt ”un demers politic, așa cum se vede în ultima vreme, de ani de zile, acțiuni prin care o serie de lideri politici vor să fie scoși din cursă”. Admite, totuși, că nu știe exact despre ce e vorba în acest nou dosar.

”Mită pe ce? Pe niște hotărâri legale, dacă nu erau legale, puteau să fie anulate de guvernele care au urmat”, a declarat Tăriceanu la RTV, potrivit HotNews.

Întrebat cine dorește să îl scoată din politică, Tăriceanu a răspuns: ”efectul este evident, în contextul în care ultimele sondaje arată că îl devansăm pe actualul președinte”, iar ”o astfel de acțiune nu poți spune că nu te afectează”.

DNA îl suspectează pe şeful Senatului că ar fi primit 800.000 de dolari mită. După prezentarea solicitării DNA în Biroul Permanent al Senatului, aceasta va fi înaintată Comisiei juridice în vederea formulării unui punct de vedere ce va fi transmis plenului, cel în măsură să încuviinţeze sau să respingă solicitarea. (Detalii AICI)

”Eu am serioase îndoieli în privința faptelor care ar putea să fie în dosarul care este trimis la Senat. Cu toate că sunt 73 de volume, ca să impresioneze, asta înseamnă 20.000 de pagini. Părerea mea este că, așa cum s-a întâmplat și în dosarul precedent în care am fost acuzat și achitat, este enorm de multă maculatură. Pun acolo o hârtie ca să spună lumea: ”Domnule dacă sunt atât de multe pagini or fi cine știe ce probe deosebite””, a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu.