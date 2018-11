Viorica Dăncilă a decis: Atribuțiile lui Victor Negrescu, preluate de un alt membru al Guvernului

Premierul Viorica Dăncilă a dat o dispoziție prin care atribuțiile ministrului delegat pentru Afaceri europene privind reprezentarea şi gestionarea dosarelor CAG - Consiliul Afaceri Generale vor fi îndeplinite de un alt reprezentant al Guvernului, informează Agerpres. Totul, în contextul în care, la finalul săptămânii trecute au apărut informații potrivit cărora ministrul Victor Negrescu și-ar fi dat demisia.

„Conform dispoziţiei prim-ministrului din şedinţa de Guvern din 09.11.2018, atribuţiile legale ale ministrului delegat pentru Afaceri europene referitoare la reprezentarea şi gestionarea dosarelor CAG (Consiliul Afaceri Generale, la care participă miniştrii de Afaceri europene din statele membre) vor fi îndeplinite şi asigurate de acum încolo de un alt reprezentant al Guvernului. În acord cu instrucţiunile primite la nivel ministerial, toată documentaţia pregătită pentru buna reprezentare a intereselor României a fost deja înaintată celor desemnaţi să participe”, se arată într-o postare publicată pe contul de Facebook Afaceri Europene – MAE România.

După apariția informațiilor privind demisia sa, Victor Negrescu a transmis un mesaj pe Facebook în care a acuzat atacurile lansate de un coleg şi a precizat că procesul de pregătire pentru preluarea Președinției României la Consiliul UE este în grafic.

"Interesant este că acum două zile activitatea noastră era considerată ca fiind foarte bună, cu rezultate. Rămâne de analizat dacă atacarea cu agresivitate în presă la doar câteva minute după ce un zvon a apărut miraculos pe surse, a unui coleg de Guvern și de partid este normală și o reală dovadă de colegialitate și susținere", a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Fostul ministru a mai scris că vineri a plecat de la birou și a lăsat totul la zi, pregătit pentru următoarea săptămână de lucru şi că îşi doreşte ca demersurile începute pentru preluarea preşedenţiei UE să continue.

"Am spus-o încă din momentul în care am părăsit funcția de europarlamentar pentru această responsabilitate. Nu am mize personale! Este o onoare pentru mine să reprezint România! (...) Dorința mea este ca proiectul să aibă continuitate", a mai transmis Negrescu.

Victor Negrescu spune că cel mai important lucru este că tot procesul de pregătire a Președinției României la Consiliul UE este în grafic atât pe dimensiunea politică cât și logistică.