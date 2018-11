Klaus Iohannis face APEL la PRIMARI:Nu se mai poate continua așa. Această ȚOPĂIALĂ e de rău augur! (VIDEO)

Klaus Iohannis a cerut, luni, înlocuirea Guvernului Dragnea-Dăncilă. Președintele a declarat că Executivul PSd nu și-a ținut promisiunile, printre care descentralizarea și un buget suficient pentru administrațiile locale.

"Oricat de bun ar fi un primar nu este singur in spatiul politic romanesc, ci trebuie sa interactioneze cu alti primari, comunitati, cu cei de la judet, dar si cu cei de la centru si aici apar cele mai mar nemultumiri. Primarii vor sa se miste, guvernele sunt mai reticente. Aceasta reticenta e de multe ori frustranta, nu doar pentru dvs, ci si ppentru mine si, cel mai grav, pentru romani. Amintesc doar cateva promisiuni care au ramas pe hartie: descentralizarea. Vi s-a promis, nu s a realizat. A doua chestiune: banii. Nu numai ca nu vi s-a dat o baza mai mare, ba, dimpotriva, s-a facut acum, recent, asa zisa reforma in domeniul fiscal, o mare pacaleala prin care romanilor li sa dat mai multi bani, insa in realitate nu, iar comunele locale au pierdut acolo. (..) Ca majoritatea muncipiilor s-au descurcat vi se datoreaza dvs si in niciun caz guvernului. Asa nu se mai poate continua. (..) Aceasta topaiala fiscala a ultimeler guverne nu e numai de prost gust, ci si de rau augur", a declarat Klaus Iohannis.