Liviu Dragnea: Viorica Dăncilă are deja propunerea de nominalizare a unui nou ministru la Afacerile Europene. Demisia lui Negrescu, foarte ciudată (VIDEO)

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat luni că premierul Viorica Dăncilă are deja un înlocuitor pentru Victor Negrescu la conducerea Ministerului pentru Afacerile Europene.

”Doamna prim-ministru are deja propunerea de nominalizare a unui nou ministru la Afacerile Europene. Nu se pune problema ca această demisie foarte ciudată să afecteze pregătirea României pentru președinția Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Liviu Dragnea.

Liderul social-democrat a dat asigurări că Executivul este pergătit să preia președinția Consiliului UE. Asta în condițiile în care, anterior, președintele Klaus Iohannis s-a declarat îngrijorat că România nu va face față acestui rol pe care îl va avea începând din 1 ianuarie 2019. (Detalii AICI)

”Guvernul este pregătit să gestioneze cu succes președinția Consiliului UE. Ceea ce face Klaus Iohannis aduce deservicii majore acestei șări, pentru că încearcă să inducă la nivelul opiniei publice și la nivel internațional că Guvernul din țara lui nu este pregătit să preia președintiei UE, neavând niciun fel de probă în sensul îsta. Ceea ce face este incalificabil din partea unui șef de stat”, a mai spus Liviu Dragnea.

