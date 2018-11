Dragnea, întrebat cum vor vota senatorii PSD în cazul lui Tăriceanu: Eu sunt mama Omida, acum sincer? (VIDEO)

Liviu Dragnea a vorbit, luni, la Parlament, despre votul care urmează să fie dat de aleși cu privire la cererea DNA de încuviințare a urmăririi penale în cazul șefului Senatului, Călin Popescu Trăiceanu.

Întrebat de jurnaliști cum vor vota parlamentarii, Liviu Dragnea a răspuns: „Eu sunt mama Omida, acum sincer?”.

Liderul PSD a mai precizat că „senatorii PSD au personalitate” și „se vor uita cu atenție pe acest dosar”.

Cerera DNA de urmărire penală a președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a ajuns luni la Comisia juridică. Liderul ALDE ar putea afla săptămâna viitoare ce vor decide colegii în cazul sau. Tăriceanu susține că dosarul trimis de procurori are nu mai puțin de 17.000 mii de pagini.

DNA îl suspectează pe şeful Senatului că ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

Călin Popescu Tăriceanu a susține că noile acuzații pe care i le aduce DNA sunt ”un demers politic, așa cum se vede în ultima vreme, de ani de zile, acțiuni prin care o serie de lideri politici vor să fie scoși din cursă”. Admite, totuși, că nu știe exact despre ce e vorba în acest nou dosar.

