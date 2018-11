Gabriela Firea, nou atac dur la adresa lui Liviu Dragnea: A făcut un abuz de putere/ Vrea să distrugă Bucureştiul ca să mă distrugă pe mine (VIDEO)

Primarul general Gabriela Firea a lansat nou acuzaţii, luni seară, la adresa preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, în contextul întâlnirea pe care acesta a avut-o cu primarii de sector şi în care e-ar fi spus că Guvernul pregătește un OUG pentru a trasnfera o serie de atribuții de primăria generală la sectoare.

"Declarațiile nu au fost clarificate de domnul Dragnea, dimpotrivă, au fost trimise în derizoriu. Mă așteptam la mai multă bărbăție politică. Ii transmit un sfat domnului Dragnea, de regulă când se iau măsuri foarte dure în sensul tăierii bugetului, în sensul modificării legii, populația trebuie întrebată. Bucureștenii trebuie întrebați dacă sunt de acord să fragmenteze patrimoniul. Dacă sectoarele sunt dezvoltate diferit, nu e vina primarului general", a atras atenţia Gabriela Firea.

De asemenea, primarul general l-a acuzat pe Liviu Dragnea că face un abuz de putere prin implicare în treburile municipalităţii şi îi cere public să recunoască întâlnirea avută cu primarii de sectoare.

"Avem într-adevăr sectoare subdezvoltate și sectoare dezvoltate, dar acesta este meritul primarilor de sectoare. A venit acum la o întâlnire cu câțiva primari de sector fără primarul general și fără consultare publică, consider că este un abuz de putere al domnului Dragnea. Îi cer să aibă bărbăția politică să recunoască că această întâlnire a avut loc fără primarul general", a afirmat Firea, într-o conferinţă de presă.

