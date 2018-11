Firea și Dragnea, față în față la ședința PSD! Primarul Capitalei: Deranjează faptul că spun adevărul (VIDEO)

Ședință tensionată, marți, în PSD. Primarul Capitalei Gabriela Firea, pentru prima dată față în față cu Liviu Dragnea de la atacurile virulente de săptămâna trecută.

Aceasta a spus că este pregătită să prezinte în cadrul ședinței argumente în favoarea acuzațiilor pe care le-a făcut în spațiul public la adresa lui Liviu Dragnea.

„Voi aștepta să fie anunțată ordinea de zi și probabil că voi lua cuvântul. Dacă se va discuta și despre afirmațiile mele, cu siguranță că voi aduce argumente în favoarea a ceea ce susțin. (...) Deranjează faptul că spun adevărul despre situația Capitalei, că nu este văzută cu ochi buni atitudinea mea, că problemele Capitalei trebuie să fie rezolvate printr-o colaborare între Primăria Capitalei, primăriile de sector, ministere, instituții publice. (...) Da, este o enormitate să propui așa ceva (c.n. OUG pentru desființarea primăriei Capitalei), dar discuția a avut loc cu primarii de sectoare. Îmi pare rău că n-am fost și eu invitată. Aș fi venit. S-a discutat despre rectificarea bugetară și bugetul pe anul viitor. (...) Trebuia să fiu invitată la acea întâlnire și nu să fiu discutată în lipsă”, a spus Gabriela Firea, la Palatul Parlamentului.

