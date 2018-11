Gabriela Firea, despre remanierea Guvernului: Să nu jucăm spânzurătoarea în CEX (VIDEO)

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că remaniarea Guvernului trebuie să se facă pe baza unei explicații profesionale și cu după criterii aleatorii.

„Eu aș dori ca fiecare remaniere să se facă în primul rând cu o explicație profesională a acelei măsuri și nu cu criterii introduse aleatoriu în această discuție sau cu teste grilă, de care am auzit că probabil vom da, și să bifăm da, nu sau poate. Sau să jucăm x și 0.

Mie nu mi se pare normal să jucăm x și 0 cu viața acestei țări.

Era o discuție la un moment dat că în comitetul executiv vom primi niște teste grilă în care să ne exprimăm opinia în legătură cu activitatea miniștrilor. Eu nu sunt de acord cu această manieră. Este normal ca premierul să spună cum a relaționat cu fiecare în parte și să asume o remaniere de guvern, nu să jucăm spânzurătoarea în CEX”, a declarat Firea înaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD.

