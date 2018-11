Viorica Dăncilă: România se află în grafic pentru preluarea presedinției Consiliului UE. Ce mesaj i-a transmis președintelui Iohannis (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți, după ședința Biroului Permanent Național al PSD, că o propune pe Ecaterina Andronescu pentru postul de ministru al Educației, iar George Ciamba este propunerea pentru Ministerul Afacerilor Europene.

”Cred cu tărie că avem nevoie de oameni cu expertiză. Avem în vedere oameni care pot conduce aceste portofolii și care pot aduce plus valoare”, a spus Dăncilă.

În acest context, premierul a dat asigurări că România se află în grafic cu pregătirile pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019.

”România se află în grafic pentru preluarea presedinției Consiliului UE și cred că orice declarație care aduce o umbră de îndoială face rău României. Am văzut declarații că acest guvern nu este pregătit. Cer tututor forțelor politice, inclusiv domnului Iohannis să se abțină de la astfel de declarații pentru că România are nevoie de consens, unitate și buni români care să se gândească la propria țară și mai puțin la interesele personale”, a spus Dăncilă.

Întrebată cum explică faptul că ministerul Afacerilor Europene nu a finalizat licitațiile pentru cazarea și transportul oficialilor care vor veni în România în 2019, în perioada în care țara noastră va asigura președinția Consiliului UE, premierul a răspuns: ”Sunt în curs de finalizare, nu văd de ce trebuie să ne referim la cazare. Avem foarte multe evemente in teritoriu. Mai sunt foarte puține lucruri de realizat. A durat foarte mult pentru că a trebuit să îndeplinim toate procedurile legale. Suntem în grafic”.

