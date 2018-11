Liviu Dragnea face pe victima în scandalul completurilor de la ICCJ: Eu în continuare sper că mai avem niște drepturi în țara asta (VIDEO)

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a avut marţi o reacţie furibundă la adresa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), instituţie care judecă recursul său în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.

Dragnea a acuzat faptul că presa şi-a permis să scrie că în vechiul complet, trei judecători ar fi fost împotriva sa, iar doi erau de partea sa, fapt pentru care consideră că trebuia să se autosesizeze Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

"Am citit pe un site extraordinar de bine informat și serios că în completul inițial era 3 la 2 în defavoarea mea. M-aș fi așteptat ca CSM să se autosesizeze și să întrebe de unde au aceste informații. Și eu sunt curios. Dacă am ajuns în România să se discute atât de liber și atât de transpartent că unii judecători înainte să înceapă procesul au o opinie formată... Bineînțeles că nu s-a sesizat nimeni, pentru că este din sistem domnul jurnalist.

Dorința mea este ca toți justițiabilii să fim judecați de completuri constituite legal, să nu se ajungă iar la situația ca peste o lună să ne dăm seama că sunt completuri formate ilegal. Nici dreptul de a cere niște lucruri nu se mai acordă. Eu în continuare sper că mai avem niște drepturi în țara asta", a afirmat Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută marţi, vizibil iritat.

Reacţia lui Dragnea vine după ce Instanţa Supremă i-ar fi respins contestaţia privind tragerea la sorţi a noilor completuri de 5 judecători, după decizia CCR.

ICCJ a tras la sorţi noile completuri, inclusiv cel care urmează să dea sentinţa definitivă în dosarul lui Dragnea, imediat după decizia CCR, fără să mai aştepte publicarea şi motivarea deciziei în Monitorul Oficial.

