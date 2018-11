Klaus Iohannis: Liviu Dragnea se luptă cu România în loc să lupte pentru România/ Ţara arde şi prim-ministrul Dăncilă se ascunde în Arabia. Guvernul ăsta ne-a dus cu 11 ani în urmă (VIDEO)

Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa "guvernului Dragnea-Dăncilă" după rezoluţia votată de Parlamentul European privind România şi după raportul MCV extrem de dur privind situaţia statului de drept din România.

"Aceste două chestiuni reprezintă întradevăr două note foarte foarte proaste pentru actuala guvernare Dragnea-Dăncilă, această guvernare pe care o consider un accident al democraţiei româneşti.

Şi în rezoluţia Parlamentului European şi în raportul MCV apar cam aceleaşi lucruri, românii, majoritatea românilor şi eu şi mulţi alţii dorim să fim europeni, să construim o democraţie solidă, pentru români.

Din nefericire acest accident al democratiei care este guvernarea Dragnea-Dăncilă are cu totul alte idei şi începe să tragă ţara înapoi.

Aceste multiple schimbări la legile justiţiei, la codurile penale au atras atenţia în modul cel mai negativ, ne aduc deservicii majore şi trebuie să observăm că exemplul Dragnea, ca să folosesc aşa o expresie mai din Caragiale: "şi dăi şi luptă şi dăi şi luptă" şi cara valize şi vorbeşte printre uşi, după uşi, către uşi. Se luptă cu România în loc să se lupte pentru România.

Despre doamna prim-ministru nu aş spune că se luptă, ţara arde şi doamna prim-ministru se ascunde în Arabia.

Este îngrijorător şi acest lucruri astăzi trebuie să ne dea foarte foarte mult de gândit", a afirmat Klaus Iohannis.

Președintele a acuzat că aceast Guvern nu are alt obiectiv decât acela de a îl scăpa pe Dragnea de pușcărie, iar prin acțiunile sale a dus România înapoi cu 11 ani, înainte de aderarea la Uniunea Europeană.

"Dacă acești Dragnea-Dăncilă au ca singur obiectiv să îl scape pe Dragnea, nu îi mai intereseză nici Europa, nici românii. Aceste două documente trebuie citite cumva să înțeleagă toată lumea. Ele practic ne spun că România s-a întors acolo unde a fost acum 11 ani, înainte de aderare, ori așa ceva nu mi-am dorit pentru România. Iată un prim rezultat palpabil al acestei guvernari Dragnea-Dăncilă", a precizat Iohannis.

