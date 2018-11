Klaus Iohannis, despre numirea Ecaterinei Andronescu la Educație: Aici va dura mult mai mult! Mi-a spus că nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine. Să mă lămuresc (VIDEO)

Propunerea PSD pentru portofoliul de la Educație, veșnica Ecaterina Andronescu, nu este pe placul lui Klaus Iohannis.

Președintele a declarat, marți, că Ecaterina Andronescu i-a spus de curând, pe când era la un pas de excludere din PSD pentru că îl critica pe Liviu Dragnea, că nu dorește să preia șefia Ministerului Educației întrucât lucrurile merg prost în Guvernul Dăncilă.

Se pare că senatoarea PSD s-a răzgândit după discuția de câteva ore pe care a avut-o cu șeful său, Liviu Dragnea, și premierul Viorica Dăncilă, marți, la Parlament.

"Eu am criticat guvernul ca să îi implusionez. Cealaltă propunere, doamna Androenscu a fost o surpriză. Aici va dura mult mai mult, să spun și de ce. Am fost recent la un eveniment la Politehnică. Neîntrebată, doamna Andronescu mi -a spus că nu va merge la minister, că lucrurile nu merg bine. Așa că voi aștepta să mă lămuresc dacă doamna vrea la minister sau vrea doar partidul", a declarat Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.